Region Afar u Etiopiji saopštio je kasno u sredu da se nalazi pod napadom snaga iz susednog regiona Tigraj, tvrdeći da su pobunjenici zauzeli sela i bombardovali civile što predstavlja najnoviji znak ponovnog izbijanja unutrašnjih sukoba u ovoj duboko podeljenoj zemlji.

Napadi i zauzimanje sela



Snage iz severnog Tigraja, koje su od 2020. do 2022. godine vodile građanski rat protiv centralne vlade u kojem je poginulo oko 600.000 ljudi, ponovo su se aktivirale.

U saopštenju Afarske regionalne administracije navodi se da je Narodnooslobodilački front Tigraja (TPLF) "ušao na teritoriju Afara i nasilno preuzeo kontrolu nad šest sela, bombardujući civile minobacačima i teškom artiljerijom".

Bez potvrđenih podataka o žrtvama



Vlasti Afara nisu navele broj poginulih ili ranjenih, ali su potvrdile da su Tigrajske snage napale okrug Megale i "otvorile vatru iz teškog naoružanja na civilne stočare". Upozoreno je da će region "preduzeti mere odbrane kako bi zaštitio sebe" ukoliko se napadi nastave.

Politička pozadina sukoba



TPLF je dominirao etiopskom politikom od 1991. do 2018. godine, sve dok dolaskom premijera Abija Ahmeda nije skrajnut s vlasti.

U maju ove godine, partiji je zabranjeno političko delovanje od strane Izborne komisije, navodno iz tehničkih razloga.

Optužbe o saradnji s Eritrejom i pripremama za rat



Centralna vlada je prošlog meseca, u pismu upućenom Ujedinjenim nacijama, optužila TPLF za uspostavljanje veza sa susednom Eritrejom i "aktivne pripreme za rat protiv Etiopije".

Ministarstvo finansija takođe je obustavilo isplatu više od 2 milijarde bira (oko 13,1 milion dolara) namenjenih regionu Tigraj.

Teška humanitarna situacija u Tigraju



Premijer Abij Ahmed izjavio je pred parlamentom da se "veliki deo budžeta dodeljenog Tigraju koristi u vojne svrhe, što šteti regionu i nanosi patnju običnim građanima".