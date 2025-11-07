Slušaj vest

Velika Britanija je u petak ukinula sankcije sirijskom predsedniku Ahmedu al-Šari, nakon što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija učinio isto, uoči njegovog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom koji će se održati sledeće nedelje.

U obaveštenju objavljenom na vladinom sajtu navodi se da su sankcije ukinute i sirijskom ministru unutrašnjih poslova Anasu Hatabu. Obojica su ranije bili na listi finansijskih sankcija koje su bile usmerene protiv pripadnika ISIS-a i Al-Kaide.

Al-Šara je postao predsednik Sirije u januaru, nakon što su pobunjeničke snage predvođene džihadističkom grupom Hajat Tahrir al-Šam (HTS) zbacile s vlasti Bašara al-Asada u munjevitoj ofanzivi.

Šara, nekada vođa HTS-a koji je ranije bio povezan sa Al-Kaidom, bio je pod sankcijama UN i Velike Britanije od 2014. godine, što je uključivalo zabranu putovanja, zamrzavanje imovine i embargo na oružje.

Savet bezbednosti UN ukinuo je te mere u četvrtak, navodeći da nema dokaza o "aktivnim vezama" između HTS-a i Al-Kaide. Odluka je doneta neposredno pred planirani sastanak Al-Šare sa Trampom u Beloj kući u ponedeljak.

Rezolucija, koju su predložile Sjedinjene Države, dobila je 14 glasova "za", dok je Kina bila uzdržana. Vašington je mesecima pozivao Savet bezbednosti da ublaži sankcije Siriji.

HTS, nekada poznat kao Front al-Nusra, bio je zvanično krilo Al-Kaide u Siriji do raskida 2016. godine. Od 2014. ta grupa i njeni lideri, među kojima i Al-Šara i Hatab, nalazili su se na listi sankcija UN.