Čovek koji je preživeo pad aviona kompanije UPS u Kentakiju rekao je da je napustio svoju prikolicu samo nekoliko minuta pre nego što je uništena u neverovatnom padu letelice koja je prouzrokovala buktinju.

- Bilo je jednostavno zastrašujuće. Nikada se nisam toliko uplašio, znate? I to me još uvek muči - rekao je Robert Sanders, koji 12 godina radi na održavanju za auto-delove i reciklažu i živi na imanju gde je pao avion.

Avion MD-11-F putovao je iz Luisvila za Honolulu kada se srušio oko 17.15 časova po lokalnom vremenu u utorak, 4. novembra, rekao je član Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB) Tod Inman na konferenciji za novinare.

Crni bilans tragedije

- Preliminarna istraga je otkrila da su tri osobe bile u avionu kada je "veliki vatreni oblak" izbio iz područja levog krila tokom "poletanja" - rekao je Inman.

Avion je zatim "poleteo i dostigao dovoljno visine" da preskoči ogradu na kraju piste, samo da bi se srušio na više objekata "van aerodromskog imanja", dodao je.

Snimci sa aerodromskih kamera za video nadzor pokazali su kako se levi motor "odvaja od krila tokom poletanja", prema Inmanu.

Snimci sa nadzornih kamera obližnjeg preduzeća "Kentucky Truck Parts and Service" pokazali su kako se avion vuče po zemlji, a plamen ga prati dok je udarao u zemlju.

Do sada je poginulo najmanje 13 ljudi, uključujući dedu i njegovu trogodišnju unuku, prema rečima zvaničnika i članova porodice.

Dva minuta su bila ključni

Sanders je rekao da je jedva pobegao živ. Samo dva minuta pre pada, otišao je u drugu zgradu, a onda se odjednom avion srušio i uništio njegovu kuću.

- Počeo sam da čujem nešto jako glasno, poput tutnjave, urlikajućeg zvuka. I izašao sam ispred vrata i pogledao, i jedino što sam mogao da vidim bio je crni dim, plamen i vatrene lopte - rekao je Sanders za medije.

Sanders je izgubio skoro sve svoje stvari, osim odeće koju je nosio i svog kamiona.

- Razmišljate o tome hiljadu puta... šta bi se desilo ako se avion sruši, ali ne mislite da će se to ikada zaista desiti. Ali onda se desilo - rekao je čovek u intervjuu.

Kao i mnogi drugi meštani, Sanders je takođe izgubio voljene. Rekao je medijima da su mu trojica prijatelja mrtva.