ITALIJANSKA TURISTIČKA DESTINACIJA POGOĐENA STRAVIČNOM POPLAVOM! Dramatični snimci kruže društvenim mrežama, bujica nosi sve pred sobom! (VIDEO/FOTO)
Snažne grmljavine donele su bujne poplave i pretvorile italijansku turističku destinaciju u jezero. Video snimci su snimljeni u blizini Pjace Euripid, u Sirakuzi, na ostrvu Sicilija.
Dramatični snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju motocikle skoro potpuno potopljene pod vodom i automobile koji pokušavaju da se polako kreću dok im trepću svetla za opasnost.
Takođe se mogu videti crveno-beli stolovi i stolice kako ih voda nosi tamo gde su nekada bili vidljivi putevi.
Par pešaka, držeći kišobrane da se zaštite od olujnog vremena, gaze kroz vodu koja im je dosegla do kolena.
Nacionalna meteorološka služba ItaliaMeteo izdala je upozorenje na umerene padavine i grmljavinu za naredne dane.
Najnovije nepogode na Siciliji usledile su nakon sličnih poplava 1. oktobra koje su zahvatile gradove Agriđento i San Leone, zbog čega stanovnici nisu mogli da napuste svoje domove.
(Kurir.rs/DailyMail/Prenela. M. V.)