Slušaj vest

Državna tužiteljka Njujorka Letiša Džejms izjavila je da njen krivični slučaj treba da bude odbačen, jer je rezultat višegodišnje lične osvete predsednika Donalda Trampa protiv nje.

Advokati Džejmsove podneli su zahtev za odbacivanje optužnice od dve tačke koja se odnosi na hipoteku iz 2020. godine, tvrdeći da se radi o osvetničkom i selektivnom gonjenju.

"Postupanje Vlade u ovom slučaju povredilo je samu suštinu načela pravičnog postupka i jednakosti pred zakonom, pretvorivši Ministarstvo pravde u lični instrument predsednikove osvete", poručio je njen advokatski tim.

"Jedini način da se zaštite prava državne tužiteljke Džejms jeste trajno odbacivanje optužnice, jer su i istraga i Ministarstvo pravde previše kompromitovani neustavnom motivacijom da bi mogli pošteno voditi postupak protiv nje", dodali su.

Foto: EPA/Peter Foley, AP/Mary Altaffer

Advokati Džejmsove priložili su preko 350 javnih izjava, objava na Truth Social i drugih komentara koje je Tramp dao o njoj tokom proteklih šest godina.

Takođe su priložene još dve desetine izjava državne tužiteljke Pam Bondi, direktora Radne grupe za oružavanje Ministarstva pravde Eda Martina i drugih zvaničnika.

Njeni advokati su rekli da, ako sudija ne odbaci optužnicu, trebalo bi da im dozvoli da istraže svoju tvrdnju tako što će naložiti dostavljanje dokaza i zakazati ročište.

Džejms je prošlog meseca optužena po dve tačke - za davanje lažnih izjava finansijskoj instituciji i za bankarsku prevaru.

Tužilaštvo tvrdi da je ona dobila povoljniju kamatnu stopu za kuću u Norfolku, u državi Virdžinija, tako što je lažno navela da je ta kuća njena druga kuća, a ne investiciona nekretnina.

Foto: Alex Brandon/AP

Džejms je te optužbe nazvala "neutemeljenim" i izjasnila se da nije kriva.