Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) tvrdi da je osujetila zaveru ukrajinskih i britanskih špijuna da navedu ruske pilote da ukradu avion MiG-31 naoružan hipersoničnom raketom Kinžal i za to dobiju tri miliona dolara.

Rojters prenosi da su to danas objavili ruski državni mediji.

Novinska agencija RIA, pozivajući se na FSB, navodi da je oteti avion trebalo da bude usmeren ka vazduhoplovnoj bazi NATO u rumunskom gradu Konstanci, gde bi mogle da ga obori protivvazdušna odbrana (PVO).

Britanska agencija prenosi da je FSB, glavni naslednik sovjetskog KGB, saopštio da su Ukrajina i Velika Britanija planirale veliku "provokaciju" pomoću otetog aviona i da je ukrajinska vojna obaveštajna služba pokušala da regrutuje ruske pilote da za tri miliona dolara da ukradu borbenu letelicu.

- Preduzete mere su osujetile planove ukrajinskih i britanskih obaveštajnih službi da izvedu veliku provokaciju - citirala je RIA saopštenje FSB.

Foto: Shutterstock

Ruska državna televizija je prikazala slike poruka i snimke čoveka za koga kažu da radi za ukrajinsku i britansku obaveštajnu službu i da je ponudio tri miliona dolara ruskom pilotu, kojem je ponuđeno i državljanstvo, da odleti u MiG-31 ka Evropi.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode.

Ruski Kinžal je balistička raketa koja se lansira iz vazduha i koju Moskva naziva hipersoničnom, a u stanju je da razvije veoma velike brzine i manevriše tokom leta sa ciljem otežavanja praćenja i presretanja PVO projektilima.

Mig-31 Foto: Profimeida / Anton Denisov / Sputnik

Rojters navodi se da Rusija već dugo predstavlja Veliku Britaniju kao svog glavnog neprijatelja.

Moskva optužuje London za podsticanje rata u Ukrajini, a britansku obaveštajnu službu za pomoć Ukrajini da pokrene niz operacija duboko u Rusiji.

Raketa Kinžal Foto: Shutterstock

Britanija predstavlja rusku invaziju na Ukrajinu kao imperijalno otimanje teritorije od strane Moskve.

London je više puta upozoravao da ruska obaveštajna služba pokušava da izazove haos širom Britanije i Evrope sa ciljem ugrožavanja demokratskog poretka.

(Kurir.rs/Reuters/preveo i priredio: N. V.)

