Stjuardesa američke avio-kompanije United erlajns imala je deset puta više alkohola u krvi od dozvoljene granice za letenje nakon što je popila veliku količinu votke tokom transatlantskog leta!

Margit Lejk (56) prokrijumčarila je nekoliko malih flašica alkohola na desetočasovni let iz San Franciska ka Londonu.

Popila je deo toga i morala je biti prevezena u bolnicu nakon što je avion tipa "Boing 777" sleteo na aerodrom Hitrou.

Sud je čuo da je stjuardesa iz Kalifornije imala nizak krvni pritisak, a bolničari su osetili miris alkohola u njenom dahu.

Foto: Reuters

Kasniji test krvi pokazao je da je Lejk imala 216 miligrama alkohola na 100 mililitara krvi što je više od deset puta dozvoljene granice - u prevodu 2,16 promila.

Na sudu u Aksbridžu juče je rečeno da je Lejk, koja je radila za Junajted erlajns 26 godina, dala otkaz nakon incidenta.

Sud je takođe naveo da je zakonska granica za stjuardese u Velikoj Britaniji 20 miligrama alkohola na 100 mililitara krvi.