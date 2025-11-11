Slušaj vest

UNICEF je danas saopštio da Izrael uskraćuje unos osnovnih zaliha u Gazu, uključujući injekcije za vakcinaciju dece i flašice bebeće formule, što otežava humanitarnim agencijama koje pokušavaju da pomognu stanovništvu na ratom razorenoj teritoriji.

Prema podacima UNICEF-a, 1,6 miliona injekcija i frižidera na solarni pogon za skladištenje vakcina čeka već mesecima na carinjenje.

„I injekcije i frižideri se u Izraelu smatraju robom dvostruke namene i veoma nam je teško da prođemo carinu i inspekcije“, rekao je portparol UNICEF-a Rikardo Pires.

Termin „dvostruka namena“ odnosi se na predmete koji, prema izraelskim procenama, mogu imati i vojnu i civilnu primenu.

Izrael tvrdi da Hamas koristi humanitarnu pomoć

Izraelski vojni ogranak COGAT, koji nadgleda protok pomoći Gazi, saopštio je da je Izrael posebno pažljiv kako bi osigurao da Hamas ne koristi pomoć za vojna pojačanja. Dodali su da nude „alternativna rešenja“ međunarodnim organizacijama za ulazak pomoći, ali nisu naveli detalje.

Vakcinacija više od 40.000 dece

UNICEF je u nedelju pokrenuo prvi od tri kruga kampanje vakcinacije, kako bi dosegnuo više od 40.000 dece mlađe od tri godine koja su zbog rata propustila redovne vakcinacije protiv poliomijelitisa, malih boginja i upale pluća.

Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra, UNICEF kaže da izraelske vlasti i dalje odbijaju uvoz ključnih artikala, uključujući 938.000 bočica gotove formule za odojčad i rezervne delove za cisterne sa vodom.

„To je skoro milion flaša koje bi mogle da dospeju do dece koja pate od različitog stepena neuhranjenosti“, rekao je Pires.

Prekid vatre nije doneo olakšanje

Desetodnevni prekid vatre trebalo je da omogući veći protok humanitarne pomoći širom Gaze, ali agencije upozoravaju da pomoć ne stiže dovoljno.

Stanovništvo enklave, uglavnom raseljeno i neuhranjeno, ostaje zavisno od ograničenih konvoja pomoći, dok su osnovne zalihe, uključujući vakcine i hranu za bebe, i dalje blokirane na granici.