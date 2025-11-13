BROJ SMRTNIH SLUČAJEVA IPAK SMANJEN U ODNOSU NA 2023.

Tuberkuloza ostaje vodeći uzrok smrti od zaraznih bolesti širom sveta, a prošle godine je od nje umrlo približno 1,23 miliona ljudi, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO), ukazavši na krhkost napretka u borbi protiv te bolesti.

Broj smrtnih slučajeva od tuberkuloze smanjen je za tri odsto 2024. u poređenju sa 2023. godinom, dok je broj slučajeva oboljevanja opao za skoro dva odsto, navodi se u godišnjem izveštaju SZO.

Procenjuje se da je 10,7 miliona ljudi širom sveta obolelo od tuberkuloze 2024. godine: 5,8 miliona muškaraca, 3,7 miliona žena i 1,2 miliona dece.

Tuberkuloza je bolest koja se može sprečiti i izlečiti, a uzrokuje je bakterija koja najčešće pogađa pluća. Prenosi se vazduhom kada zaražene osobe kašlju, kijaju ili pljuju.

"Prvi put od početka pandemije korona virusa koja je poremetila zdravstvo opadaju i slučajevi oboljevanja od tuberkuloze i broj umrlih od nje", rekla je u Ženevi Tereza ​​Kasajeva, šefica Odeljenja za HIV, tuberkulozu, hepatitis i seksualno prenosive infekcije u SZO.

"Smanjenje budžeta i uporni pokretači epidemije prete da izbrišu teško postignut napredak, ali uz političku posvećenost, održiva ulaganja i međunarodnu solidarnost, možemo preokrenuti trend i iskoreniti tu vekovnu pošast jednom za svagda", dodala je ona.

Foto: Shutterstock

Finansiranje borbe protiv tuberkuloze stagnira od 2020.

Prošle godine, 5,9 milijardi dolara bilo je dostupno za prevenciju, dijagnozu i lečenje. Ta suma daleko je ispod procenjenih potreba od 22 milijarde dolara godišnje do 2027. godine.

U 2024. godini u osam zemalja su bile dve trećine svih slučajeva u svetu: Indija (25 odsto), Indonezija (10 odsto), Filipini (6,8 odsto), Kina (6,5 odsto), Pakistan (6,3 odsto), Nigerija (4,8 odsto), Demokratska Republika Kongo (3,9 odsto) i Bangladeš (3,6 odsto).

Pet glavnih faktora rizika koji pokreću epidemiju su neuhranjenost, HIV infekcija, dijabetes, pušenje i alkoholizam.

Najvažnije je da ne ignorišete kašalj koji traje duže od nedelju dana Foto: Shutterstock

Tuberkuloza je vodeći uzrok smrti među ljudima koji žive sa HIV-om, sa 150.000 smrtnih slučajeva prošle godine.

U 2024. godini, 8,3 miliona ljudi je dijagnostikovano i primilo lečenje.

Foto: Shutterstock

Stopa uspeha lečenja porasla je sa 68 na 71 odsto prošle godine.

SZO procenjuje da je rano lečenje tuberkuloze spaslo ukupno 83 miliona života od 2000. godine.