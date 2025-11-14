BBC SE IZVINJAVA TRAMPU, ALI NEĆE DA PLATI MILIJARDU DOLARA Britanski javni servis se oglasio nakon što se pojavio još jedan montirani govor predsednika Amerike
Britanski javni servis BBC izvinio se američkom predsedniku Donaldu Trampu zbog epizode emisije „Panorama“, u kojoj su montažom spojeni delovi govora, ali je odbacio njegov zahtev za nadoknadom štete.
Korporacija je saopštila da je montaža stvorila „pogrešan utisak da je predsednik Tramp direktno pozvao na nasilnu akciju“ i da više neće prikazivati emisiju.
Trampovi advokati su zapretili da će podneti tužbu protiv BBC-ja i tražiti milijardu dolara odštete (oko 860 miliona evra) ako korporacija ne povuče emisiju, ne izvini se i ne nadoknadi mu štetu.
BBC je ispunio dva od tri Trampovih uslova.
Posledice skandala dovele su do ostavki generalnog direktora BBC-ja Tima Dejvija i šefice redakcije vesti Debore Tarns.
BBC se obratio Beloj kući za komentar.
Pojavio se još jedan snimak
Izvinjenje je usledilo nakon što je Dejli telegraf objavio drugi slično montirani snimak, emitovan u emisiji Njuznajt (Newsnight) 2022. godine.
U odeljku „Ispravke i pojašnjenja“, objavljenom 13. novembra uveče, BBC je saopštio da je program Panorama pregledan posle kritika o načinu montaže Trampovog govora.
„Prihvatamo da je naša montaža nenamerno stvorila utisak da prikazujemo jedan kontinuirani deo govora, a ne odlomke, i da je to dalo pogrešan utisak da je predsednik Tramp direktno pozvao na nasilnu akciju“, navodi se.
Portparol BBC-ja rekao je da su advokati britanskog javnog servisa pisali Trampovom pravnom timu kao odgovor na pismo dobijeno 9. novembra.
„Predsednik Upravnog odbora BBC-ja Samir Šah je posebno poslao lično pismo Beloj kući u kojem je jasno stavio do znanja predsedniku Trampu da se on i korporacija izvinjavaju zbog montaže predsednikovog govora od 6. januara 2021. godine, koji je bio prikazan u programu“, rekli su.
„BBC ne planira da ponovo emituje dokumentarac 'Tramp: Druga šansa?' ni na jednoj BBC platformi.
„Iako BBC iskreno žali zbog načina na koji je video snimak montiran, ne slažemo se da postoji osnova za tužbu za klevetu."
U dopisu upućenom Trampovom pravnom timu, BBC iznosi pet glavnih argumenata.
Prvo, BBC nije imao prava da distribuira epizodu serije „Panorama“ na američkim kanalima, niti je to činio.
Kada je dokumentarac bio dostupan na platformi BBC iPLayer, bio je geografski ograničen na gledaoce u Velikoj Britaniji.
Drugo, dokumentarac nije naneo štetu Trampu prilikom njegovog ponovnog izbora za predsednika (u novembru 2024.).
Treće, snimak nije bio osmišljen da obmane, već samo da skrati dugačak govor, i da montaža nije urađena iz loše namere.
Četvrto, snimak nikada nije trebalo posmatrati izolovano, trajao je 12 sekundi u okviru jednosatnog programa, u kojem je takođe bilo i mnogo Trampovih pristalica.
Konačno, mišljenje o pitanju od javnog značaja i politički govor su strogo zaštićeni zakonima o kleveti u SAD.
Izvor BBC-ja je rekao da interno postoji snažno verovanje u slučaj koji je korporacija iznela i u njenu odbranu.
U govoru 6. januara 2021. godine, Tramp je rekao: „Prošetaćemo do Kapitola i navijaćemo za naše hrabre senatore i kongresmene i kongresmenke.“
Više od 50 minuta kasnije u govoru, rekao je: „I borimo se. Borimo se pakleno.“
U programu Panorama iz 2024. godine, na snimku je predstavljeno kako kaže: „Prošetaćemo do Kapitola... i biću tamo sa vama. I borimo se. Borimo se pakleno.“
Tramp: "Iskasapljen" govor "prevario" gledaoce
U razgovoru za Foks njuz, Tramp je rekao da je njegov govor od 6. januara 2021. „iskasapljen“ i da je način na koji je predstavljen „prevario“ gledaoce.
BBC je 9. novembra primio pismo Trampovih advokata.
U njemu se zahteva „potpuno i pravedno povlačenje“ dokumentarca, izvinjenje i da BBC „na odgovarajući način nadoknadi predsedniku Trampu nanesenu štetu“.
Postavio je rok do 23 sata po centralnoevropskom vremenu u petak, 14. novembra da BBC odgovori.
BBC je 13. noivembra 2025. optužen za još jednu obmanjujuću montažu Trampovog govora od 6. januara 2021., dve godine pre emitovanja emisije „Panorama“.
U emisiji „Newsnight“ iz 2022. godine, montaža se donekle razlikuje od one u „Panorami“.
Tramp je prikazan kako kaže: „Prošetaćemo do Kapitola. I navijaćemo za naše hrabre senatore i kongresmene i kongresmenke. I borimo se. Borimo se pakleno. A ako se ne borite pakleno, više nećete imati zemlju.“
Potom je usledio glas voditeljke Kirsti Vork koja kaže „i borili su se“ preko snimka nereda u Kapitolu.
Reagujući na snimak u istoj emisiji, bivši šef kabineta Bele kuće Mik Malveni, koji je napustio diplomatsku funkciju i postao kritičar Trampa nakon što je opisao nerede 6. januara kao „pokušaj puča“, rekao je da je video „spojio“ Trampov govor.
„Rečenica kako se 'borimo i borimo pakleno' je zapravo kasnije u govoru, a ipak vaš video čini da izgleda kao da su se te dve stvari spojile“, rekao je on.
Kao odgovor na tekstu u Dejli telegrafu, portparol BBC-ja rekao je da ta kuća drži „najviših uredničkih standarda“ i da se ta optužba ispituje.
Portparol Trampovog pravnog tima rekao je za Dejli telegraf da je „sada jasno da se BBC upustio u obrazac klevete protiv predsednika Trampa“.
(Kurir.rs/BBC na srpskom/Preneo: N. V.)