Otac je u kritičnom stanju na intenzivnoj nezi, a ministar pravde Turske Jilmaz Tunč saopštio je danas da su četiri osobe uhapšene u okviru istrage o trovanju.

Lokalni mediji naveli su da su uzrok trovanja dagnje i punjeni krompiri, popularna ulična hrana, koja se jede u turističkom okrugu Ortakoj, na evropskoj strani Bosfora.

Televizijski kanal NTV, pozivajući se na "policijsku istragu", objavio je da je porodica poreklom iz Nemačke i da je bila na odmoru u Turskoj.

- U okviru istrage, uzeti su uzorci sa mesta gde je porodica jela, a uhapšene su četiri osobe. Svi uzorci su poslati na analizu u Forenzički institut kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti - naveo je Tunč na platformi Iks.

Autopsija dvoje preminule dece, šestogodišnjeg Kadira Muhameta i trogodišnje Masal završena je, a preliminarni nalazi pokazuju da su deca imala modrice na kolenima i promene na sluzokoži želuca, ali nije pronađen nijedan očigledan patološki uzrok smrti.

Uzeti su i toksikološki, mikrobni i histopatološki uzorci koji će biti analizirani kako bi se ustanovio tačan uzrok smrti.

Porodica je 9. novembra doputovala iz Nemačke u Istanbul, a 11. novembra su konzumirali hranu od uličnog prodavca u četvrti Ortakoj, kao i obrok u restoranu.

Restoran u kojem je porodica navodno ručala je zatvoren, prenose turski mediji.

