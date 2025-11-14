Slušaj vest

Na društenim mrežama pojavili su se prvi snimci današnje pucnjave u centru Pariza, pri čemu je policija sprovela popodnevnu operaciju na železničkoj stanici Monparnas, dok je evakuacija putnika u toku.

Na jednom od snimaka vidi se kako napadač leži savladan na zemlji, dok su oko njega pripadnici francuske policije.  

Na drugom snimku vidi se kako pripadnici policije stavljaju zuti prekrivač preko osobe.

Francuska policija sprovela je u popodnevnim satima operaciju na železničkoj stanici Monparnas u centru Pariza zbog pucnjave, a evakuacija putnika je u toku, prema rečima svedoka.

Pucnjava na želežničkoj stanici Monparnas u Parizu Foto: Printscreen/X

Stanica je trenutno zatvorena, a uzroci operacije još nisu zvanično saopšteni, prenosi Rojters. 

Francuski portal "Actu" javio je da je na stanici Monparnas u 15. arondismanu došlo do pucnjave.

Uspostavljen je bezbednosni perimetar, a na lice mesta stižu kola hitne pomoći.

Prema pisanju francuskih medija, jedna osoba koja se nalazila u vozu iz Rena pogođena je policijskom vatrom.

Operacija je izazvala zastoj u železničkom saobraćaju.

Kako piše francuski BFMTV, haos je nastao nakon što je muškarac mahao nožem.

Najmanje jedan hitac je ispaljen na stanici Monparnas u Parizu od strane policije u petak, 14. novembra, saopštilo je parisko tužilaštvo za BFMTV.

„Iz prvih informacija koje su nam dostavljene, čini se da je muškarac poznat po porodičnom nasilju mahao nožem i da je policajac upotrebio svoje oružje da ga zaustavi“, saopštilo je parisko tužilaštvo.

(Kurir.rs/Rojters/BFMTV:Prenela: M. V.)

