Vanredno stanje proglašeno je u Južnom Velsunakon "teških i rasprostranjenih poplava", dok je veliki deo Engleske pod upozorenjem na hladno vreme od ponedeljka.

Vatrogasne i spasilačke službe Južnog Velsa objavile su da se dogodio incident u Monmoutu oko 1:30 sati ujutru, a hitne službe sprovode spasavanja, evakuacije i provere stanja stanovništva.

Menadžer službe, Met Džouns, izjavio je da je "ovo incident velikih razmera" i zahvalio se ekipama na radu u izuzetno teškim uslovima.

Izdato najkritičnije upozorenje



Do 6 sati ujutru, vlasti Velsa izdali su četiri najviša upozorenja na poplave - ona koja označavaju "značajan rizik po život i ozbiljne poremećaje u zajednici". Upozorenja su na snazi duž reke Monou u Skenfritu, Osbastonu i Over Monou, kao i duž reke Vaj u Monmoutu.

Oluja Klaudija pogodila je Veliku Britaniju, posebno Vels i Englesku. Izdata su hitna upozorenja na opasnost, a u Južnom Velsu je proglašeno i vanredno stanje.

Apel vlasti - putovati samo ako je neophodno



Okrug Monmoutšer apelovao je na stanovnike da izbegavaju putovanja.

- Reagujemo na brojne prijave o nakupljenoj vodi na putevima, uslovi za vožnju su loši. Uticaj na našu putnu mrežu je veliki, molimo putujte samo ako je neophodno - stoji u obaveštenju.

Stotine upozorenja u Velsu i Engleskoj



U Velsu je izdato još osam upozorenja na poplave i 39 nižih upozorenja, dok je u Engleskoj na snazi 92 upozorenja na poplave i 194 upozorenja na mogućnost poplava. Oluja Klaudija donela je obilne padavine i amber upozorenja na vreme širom Velike Britanije.

Upozorenje na hladan talas širom Engleske - pet regiona na udaru hladnog vremena

UK Health Security Agency izdala je žuto upozorenje na hladno vreme za Istočni i Zapadni Midlends, Severoistok, Severozapad i Jorkšir i Humber, od ponedeljka 17. novembra do petka 21. novembra.

Upozorava se da su "značajni uticaji mogući u zdravstvenim i socijalnim službama", uključujući povećan rizik smrtnosti među osobama starijim od 65 godina i onima koji imaju zdravstvene probleme.

Očekuju se temperature ispod nule



Meteorološka služba predviđa da bi temperature u pojedinim delovima Velike Britanije mogle da padnu ispod nule naredne nedelje.

Oluja "Klaudija" donela rekordne padavine i kolaps u saobraćaju

Oluja Klaudija donela je jake pljuskove i poplave, a meteorološka služba upozorava da bi neke oblasti mogle da dobiju mesečnu količinu kiše u roku od 24 sata.

Železničkim putnicima savetovano je da ne koriste Great Western vozove između Londona, Bristola i Južnog Velsa zbog poplava na pruzi, a otkazane su i linije između Eksetera i Barnstapla. Železnica je u potpunom kolapsu.

Obilne padavine širom Velike Britanije i Evrope



Do petka u 16 časova registrovano je 81,8 mm kiše u Tafalogu, što je 60% mesečnog proseka za novembar. Oluja je zahvatila i Španiju, Portugal i Kanarska ostrva. Meteorološka služba u Irskoj izdala je upozorenja na značajne padavine u Dablinu, Veksfordu i Viklou.

Upozorenja nastavljaju da važe

Žuto upozorenje na kišu ostaje na snazi do subote u 6 ujutru za veći deo Velsa i deo Engleske južno od Jorka. Očekuje se 30–50 mm kiše, a u jugoistočnom Velsu čak i do 100 mm.