PROGLAŠENO VANREDNO STANJE! Klaudija ruši sve pred sobom, potopljene ulice, pruge, automobili, preti velika opasnost po ljude, izdata HITNA upozorenja! (VIDEO)
Vanredno stanje proglašeno je u Južnom Velsunakon "teških i rasprostranjenih poplava", dok je veliki deo Engleske pod upozorenjem na hladno vreme od ponedeljka.
Vatrogasne i spasilačke službe Južnog Velsa objavile su da se dogodio incident u Monmoutu oko 1:30 sati ujutru, a hitne službe sprovode spasavanja, evakuacije i provere stanja stanovništva.
Menadžer službe, Met Džouns, izjavio je da je "ovo incident velikih razmera" i zahvalio se ekipama na radu u izuzetno teškim uslovima.
Izdato najkritičnije upozorenje
Do 6 sati ujutru, vlasti Velsa izdali su četiri najviša upozorenja na poplave - ona koja označavaju "značajan rizik po život i ozbiljne poremećaje u zajednici". Upozorenja su na snazi duž reke Monou u Skenfritu, Osbastonu i Over Monou, kao i duž reke Vaj u Monmoutu.
Apel vlasti - putovati samo ako je neophodno
Okrug Monmoutšer apelovao je na stanovnike da izbegavaju putovanja.
- Reagujemo na brojne prijave o nakupljenoj vodi na putevima, uslovi za vožnju su loši. Uticaj na našu putnu mrežu je veliki, molimo putujte samo ako je neophodno - stoji u obaveštenju.
Stotine upozorenja u Velsu i Engleskoj
U Velsu je izdato još osam upozorenja na poplave i 39 nižih upozorenja, dok je u Engleskoj na snazi 92 upozorenja na poplave i 194 upozorenja na mogućnost poplava. Oluja Klaudija donela je obilne padavine i amber upozorenja na vreme širom Velike Britanije.
Upozorenje na hladan talas širom Engleske - pet regiona na udaru hladnog vremena
UK Health Security Agency izdala je žuto upozorenje na hladno vreme za Istočni i Zapadni Midlends, Severoistok, Severozapad i Jorkšir i Humber, od ponedeljka 17. novembra do petka 21. novembra.
Upozorava se da su "značajni uticaji mogući u zdravstvenim i socijalnim službama", uključujući povećan rizik smrtnosti među osobama starijim od 65 godina i onima koji imaju zdravstvene probleme.
Očekuju se temperature ispod nule
Meteorološka služba predviđa da bi temperature u pojedinim delovima Velike Britanije mogle da padnu ispod nule naredne nedelje.
Oluja "Klaudija" donela rekordne padavine i kolaps u saobraćaju
Oluja Klaudija donela je jake pljuskove i poplave, a meteorološka služba upozorava da bi neke oblasti mogle da dobiju mesečnu količinu kiše u roku od 24 sata.
Železničkim putnicima savetovano je da ne koriste Great Western vozove između Londona, Bristola i Južnog Velsa zbog poplava na pruzi, a otkazane su i linije između Eksetera i Barnstapla. Železnica je u potpunom kolapsu.
Obilne padavine širom Velike Britanije i Evrope
Do petka u 16 časova registrovano je 81,8 mm kiše u Tafalogu, što je 60% mesečnog proseka za novembar. Oluja je zahvatila i Španiju, Portugal i Kanarska ostrva. Meteorološka služba u Irskoj izdala je upozorenja na značajne padavine u Dablinu, Veksfordu i Viklou.
Upozorenja nastavljaju da važe
Žuto upozorenje na kišu ostaje na snazi do subote u 6 ujutru za veći deo Velsa i deo Engleske južno od Jorka. Očekuje se 30–50 mm kiše, a u jugoistočnom Velsu čak i do 100 mm.
U Severnoj Irskoj od ponoći do podneva u subotu važi posebno žuto upozorenje. Meteorološka služba upozorava da bi padavine, zajedno sa već natopljenim zemljištem, mogle dovesti do dodatnih površinskih i rečnih poplava.