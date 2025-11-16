Slušaj vest

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć kod Volosau Grčkojkada se autobus prevrnuo nasred puta. U autobusu je u trenutku bilo 30 žena koje su se uputile ka manastiru u Kanali, u oblasti Magnisija.

Njih 12 je prevezeno u bolnicu sa lakšim povredama i nagnječenjima. Prema svedočenjima povređenih, vozaču je iznenada na put istrčao pas, pa je naglo skrenu kako bi ga izbegao.

Zbog tog manevra vozilo je izašlo iz svoje trake, proklizalo po kolovozu i prevrnuo se.

- U deliću sekunde nestalo nam je svetlo pred očima. Vozač je počeo da pravi nagle manevre da izbegne psa i autobus je sleteo s puta. One koje su sedele na desnoj strani najviše su povređene jer je autobus pao u kanal, ali i zato što smo mi sa leve strane popadale preko njih. Sve smo se posekle na polomljena stakla. Nastala je panika - ispričale su žene koje su bile u autobusu u trenutku nesreće.

Prema informacijama vlasnika turističke agencije, autobus je kupljen pre oko mesec dana i ovo su bila jedna od njegovih prvih putovanja i ispunjava sve bezbednosne standarde.

Na mesto nesreće odmah su stigli policija, tri vatrogasna vozila i Hitna pomoć, a prolazni vozači su stali da pomognu.

(Kurir.rs/Blic.rs/Prototema/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaTRAMP IMA NOVU METU, OVOG PUTA NA BALKANU! Američki lider bacio oko na jednu od KLJUČNIH MEDITERANSKIH LUKA
profimedia0133741359.jpg
PlanetaMLADIĆ (20) IZ ŠALE PROGUTAO CEO HAMBURGER ODJEDNOM, BEZ ŽVAKANJA: Sada se bori za život, "MOŽE DA GA SPASI SAMO ČUDO"
profimedia0102554442.jpg
Planeta(VIDEO) RAZBIJENA MREŽA OPASNIH PREVARANATA, OD GRAĐANA OTELI 7,6 MILIONA EVRA: Pogledajte kako je pohapšeno 40 članova bande, neki dobijali ZADATKE IZ ZATVORA
hapšenje Grčka
PlanetaDEČAK (3) POGINUO U GRČKOJ Pao sa ograde dok ga je ujak čuvao
shutterstock-1498495790.jpg