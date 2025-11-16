PREVRNUO SE AUTOBUS SA 30 ŽENA KOJE SU KRENULE U MANASTIR! Vozač naglo skrenuo, putnice padale jedne preko drugih!
Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć kod Volosau Grčkojkada se autobus prevrnuo nasred puta. U autobusu je u trenutku bilo 30 žena koje su se uputile ka manastiru u Kanali, u oblasti Magnisija.
Njih 12 je prevezeno u bolnicu sa lakšim povredama i nagnječenjima. Prema svedočenjima povređenih, vozaču je iznenada na put istrčao pas, pa je naglo skrenu kako bi ga izbegao.
Zbog tog manevra vozilo je izašlo iz svoje trake, proklizalo po kolovozu i prevrnuo se.
- U deliću sekunde nestalo nam je svetlo pred očima. Vozač je počeo da pravi nagle manevre da izbegne psa i autobus je sleteo s puta. One koje su sedele na desnoj strani najviše su povređene jer je autobus pao u kanal, ali i zato što smo mi sa leve strane popadale preko njih. Sve smo se posekle na polomljena stakla. Nastala je panika - ispričale su žene koje su bile u autobusu u trenutku nesreće.
Prema informacijama vlasnika turističke agencije, autobus je kupljen pre oko mesec dana i ovo su bila jedna od njegovih prvih putovanja i ispunjava sve bezbednosne standarde.
Na mesto nesreće odmah su stigli policija, tri vatrogasna vozila i Hitna pomoć, a prolazni vozači su stali da pomognu.
