UDOVICA PRVE ŽRTVE ČERNOBILJA 1986. UBIJENA U RUSKOM UDARU NA KIJEV! Zelenski: "Ovo je nova tragedija koju je ponovo izazvao Kremlj" (FOTO/VIDEO)
Natalija Hodemčuk, udovica Valeriija Hodemčuka, prve žrtve katastrofe u Černobilju1986. godine, preminula je u Kijevu nakon teških povreda koje je zadobila u masovnom noćnom ruskom napadu između 14. i 15. novembra.
Agencija za upravljanje isključenom zonom saopštila je da je Hodemčuk (73), kritično ranjena kada je dron pogodio stambenu zgradu u kvartu Troješčina, potpuno uništivši njen stan.
Prebačena je u Centar za opekotine kod metro stanice Černihivska, ali lekari nisu uspeli da joj spasu život.
Ukupan bilans žrtava tokom napada na Kijev
Njena smrt povećava ukupan broj poginulih u napadu raketama i dronovima na Kijev 14. novembra na sedam, dok je najmanje 36 osoba ranjeno, a šteta je prijavljena u devet opština prestonice.
Volodimir Zelenski je komentarisao smrt Hodemčukove 15. novembra na Iksu, nazivajući je "novom tragedijom ponovo izazvanom Kremljom".
- Ukrajinci koji su preživeli Černobilj, koji su pomagali u obnovi zemlje posle te katastrofe, ponovo su suočeni sa opasnošću - terorom agresorske države - rekao je Zelenski.
- Ukrajini je potrebna podrška koja spašava živote, više sistema protivvazdušne odbrane, više zaštitnih kapaciteta i veća odlučnost naših partnera. Samo to može zaustaviti dalji ruski teror i omogućiti ukrajinskim porodicama osnovno pravo na sigurnost u sopstvenim domovima - rekao je predsednik Ukrajine.
Černobiljska tragedija i Valerij Hodemčuk
Nuklearna nesreća u Černobilju dogodila se 26. aprila 1986. godine, dok je Ukrajina bila deo Sovjetskog Saveza. Do danas ostaje najrazornija nuklearna katastrofa u istoriji - po civilnim žrtvama.
Valerij Hodemčuk je poginuo odmah u početnom eksplozivnom naletu i pamti se kao prva žrtva nesreće. Njegovo telo nikada nije pronađeno, a spomenik u njegovu čast ugrađen je u sarkofag nuklearne elektrane Černobilj.
Čuvanje sećanja
Natalija Hodemčuk je godinama čuvala sećanje na supruga, redovno posećujući Černobiljsku nuklearnu elektranu, memorijal posvećen njemu i njegov simbolični grob na groblju Mitin.
Par je podigao dvoje dece, a Natalija je ostavila unuke, fotografije, priče i sećanja vezana za Černobilj i projekte posvećene godišnjicama katastrofe.
Globalni uticaj Černobilja
Svetska zdravstvena organizacijaprocenjuje da je otprilike 4.000 ljudi umrlo od posledica katastrofe u Černobilju zbog akutne radijacione bolesti, raka štitaste žlezde ili leukemije izazvane zračenjem.
