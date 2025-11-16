Slušaj vest

Natalija Hodemčuk, udovica Valeriija Hodemčuka, prve žrtve katastrofe u Černobilju1986. godine, preminula je u Kijevu nakon teških povreda koje je zadobila u masovnom noćnom ruskom napadu između 14. i 15. novembra.

Agencija za upravljanje isključenom zonom saopštila je da je Hodemčuk (73), kritično ranjena kada je dron pogodio stambenu zgradu u kvartu Troješčina, potpuno uništivši njen stan.

Prebačena je u Centar za opekotine kod metro stanice Černihivska, ali lekari nisu uspeli da joj spasu život.

1/6 Vidi galeriju Kupola ukrajinske nuklearne elektrane u Černobilju oštećena u ruskom napadu dronom Foto: Pritnscreen/X

Ukupan bilans žrtava tokom napada na Kijev



Njena smrt povećava ukupan broj poginulih u napadu raketama i dronovima na Kijev 14. novembra na sedam, dok je najmanje 36 osoba ranjeno, a šteta je prijavljena u devet opština prestonice.

Volodimir Zelenski je komentarisao smrt Hodemčukove 15. novembra na Iksu, nazivajući je "novom tragedijom ponovo izazvanom Kremljom".

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, Shutterstock, AP/Frank Gunn, AP/Mikhail Metzel, EPA Stringer

- Ukrajinci koji su preživeli Černobilj, koji su pomagali u obnovi zemlje posle te katastrofe, ponovo su suočeni sa opasnošću - terorom agresorske države - rekao je Zelenski.

- Ukrajini je potrebna podrška koja spašava živote, više sistema protivvazdušne odbrane, više zaštitnih kapaciteta i veća odlučnost naših partnera. Samo to može zaustaviti dalji ruski teror i omogućiti ukrajinskim porodicama osnovno pravo na sigurnost u sopstvenim domovima - rekao je predsednik Ukrajine.

Černobiljska tragedija i Valerij Hodemčuk



Nuklearna nesreća u Černobilju dogodila se 26. aprila 1986. godine, dok je Ukrajina bila deo Sovjetskog Saveza. Do danas ostaje najrazornija nuklearna katastrofa u istoriji - po civilnim žrtvama.

Valerij Hodemčuk je poginuo odmah u početnom eksplozivnom naletu i pamti se kao prva žrtva nesreće. Njegovo telo nikada nije pronađeno, a spomenik u njegovu čast ugrađen je u sarkofag nuklearne elektrane Černobilj.

Čuvanje sećanja

Natalija Hodemčuk je godinama čuvala sećanje na supruga, redovno posećujući Černobiljsku nuklearnu elektranu, memorijal posvećen njemu i njegov simbolični grob na groblju Mitin.

Par je podigao dvoje dece, a Natalija je ostavila unuke, fotografije, priče i sećanja vezana za Černobilj i projekte posvećene godišnjicama katastrofe.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad dronovima na Kijev. Troje mrtvih, 29 ranjeno, među kojima sedmoro dece. Foto: screenshot X

Globalni uticaj Černobilja