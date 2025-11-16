DEČIJA GLAVA PRONAĐENA U RANCU KOD JEZERA! Na vratu pronađen jeziv trag, horor fotografije sa mesta užasa: Monstruozan zločin potresao Moskvu (VIDEO)
U Goljanovskom jezeru na istoku Moskve otkriven je ranac sa dečijom glavom.
Prema izvorima, na vratu dečaka primetni su tragovi gušenja. Prema preliminarnim informacijama, u slučaju je već identifikovan osumnjičeni, objavila je Gazeta.ru.
O tome je obavešteno Istržno odeljenje Istržnog komiteta Rusije za Moskvu.
"Na osnovu preliminarnog pregleda stručnjaka, utvrđeno je da je žrtva bila u uzrastu od sedam do deset godina", saopštili su iz ministarstva policije.
Pokrenuta je istraga o ubistvu, a istržitelji ispituju svedoke i proučavaju snimke sa video-nadzora.
Obližnji radnici su jutros pronašli kod jezera paket. U njemu su pronašli ranac, a u rancu dečiju glavu.
Telegram-kanal Baza, pozivajući se na izvore, izveštava da je preliminarni uzrok smrti dečaka moglo biti nasilno gušenje.
Na vratu dečaka pronađeni su tragovi i modrice koje ukazuju da je bio ugušen.
Na mesto događaja stigli su ronioci i ruska policija, i počeli da pretražuju jezero u potrazi za ostatkom tela deteta.
Gazeta dodaje da se već pojavio prvi osumnjičeni.
Prema podacima Telegram kanala Baza, radi se o muškarcu visine oko 180 centimetara, srednje telesne građe, koga su noću 14. novembra videli lokalni stanovnici.
Po njihovim rečima, on je u jezero bacio vreću.
Devojka po imenu Julija priznala je u razgovoru za 360.ru da se plaši da živi u ovom kraju.
"Iskreno, ovo je kriminalni kraj, nekako je strašno ovde živeti. Uopšte, čula sam da se ovde pojavio manijak koji napada s leđa. Prvo sam mislila da su to glasine. Ali, izgleda da nije tako“, rekla je ona.
(Kurir.rs/Gazeta/P.V.)