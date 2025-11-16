Slušaj vest

U Goljanovskom jezeru na istoku Moskve otkriven je ranac sa dečijom glavom.

Prema izvorima, na vratu dečaka primetni su tragovi gušenja. Prema preliminarnim informacijama, u slučaju je već identifikovan osumnjičeni, objavila je Gazeta.ru.

O tome je obavešteno Istržno odeljenje Istržnog komiteta Rusije za Moskvu.

"Na osnovu preliminarnog pregleda stručnjaka, utvrđeno je da je žrtva bila u uzrastu od sedam do deset godina", saopštili su iz ministarstva policije.

Pokrenuta je istraga o ubistvu, a istržitelji ispituju svedoke i proučavaju snimke sa video-nadzora.

Obližnji radnici su jutros pronašli kod jezera paket. U njemu su pronašli ranac, a u rancu dečiju glavu.

Telegram-kanal Baza, pozivajući se na izvore, izveštava da je preliminarni uzrok smrti dečaka moglo biti nasilno gušenje.

Na vratu dečaka pronađeni su tragovi i modrice koje ukazuju da je bio ugušen.

Na mesto događaja stigli su ronioci i ruska policija, i počeli da pretražuju jezero u potrazi za ostatkom tela deteta.

Gazeta dodaje da se već pojavio prvi osumnjičeni.

Prema podacima Telegram kanala Baza, radi se o muškarcu visine oko 180 centimetara, srednje telesne građe, koga su noću 14. novembra videli lokalni stanovnici.

Po njihovim rečima, on je u jezero bacio vreću.

Devojka po imenu Julija priznala je u razgovoru za 360.ru da se plaši da živi u ovom kraju.