Slušaj vest

Avion kompanije Junajted erlajns iz Dalasa za Čikago bio je primoran danas da sleti u Sent Luis nakon što je putnik pretio da će aktivirati bombu.

Avion je preusmeren na Međunarodni aerodrom Lambert u Sent Luisu, u Misuriju, a jedan putnik je uhapšen, preneo je Sent Luis post - Dispeč.

Uhapšeni muškarac “rekao je da se bomba nalazi u prtljagu njegove supruge,” naveli su izvori.

Putnici su evakuisani i čekali su u delu aerodroma za prolaznike, izjavila je direktorka aerodroma Ronda Ham-Nibruž.

Ekspertski timovi za deaktiviranje bombi, antidiverzioni timovi, nastavili su da pretražuju avion više od dva sata kasnije, prema rečima direktorke.