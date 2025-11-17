Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je danas sporazum sa Francuskom o nabavci 100 ratnih aviona "Rafal", u okviru nastojanja da ojača dugoročni vojni kapacitet zemlje za borbu protiv ruske invazije.

Zelenski je u poseti Parizu radi razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u vreme kada su se poslednjih nedelja povećali ruski napadi dronova i raketa na Ukrajinu, a Moskva je izvestila o kopnenom napretku u jugoistočnom Zaporoškoj oblasti.

Zelenski je rekao francuskom TV kanalu TF1/LCI da je naručio 100 borbenih aviona Rafal, naveo je taj kanal. Jelisejska palata je potvrdila brojku bez neposrednih detalja o tome da li će se raditi o transferima iz francuskih zaliha ili kupovini.

TV snimak je prikazao Makrona i Zelenskog kako potpisuju pismo o namerama za kupovinu, kako je navela Jelisejska palata, „francuske odbrambene opreme“ ispred aviona Rafal i francuske i ukrajinske zastave na vojnom aerodromu Vilakuble.

"Istorijski sporazum"

„Pripremljen je i istorijski sporazum sa Francuskom – doći će do značajnog jačanja naše borbene avijacije, protivvazdušne odbrane i drugih odbrambenih kapaciteta. Prema rasporedu posete, to će se dogoditi u ponedeljak“, rekao je Zelenski u objavi na X-u.

Koje su karakteristike "Rafala"?

"Rafal" je avion koji može da funkcioniše kao lovac, lovac-bombarder i izviđač za dejstvo po ciljevima u vazduhu, na kopnu i moru.

"Rafali" su dizajnirani sa smanjenom radarskom vidljivošću, zahvaljujući posebnim materijalima i RAM premazu, dok je specijalni premaz nanet i na vetrobransko staklo i poklopac kabine.

Često je opisivan kao kompaktan avion jer su mnogi sistemi integrisani u samu strukturu aviona, što omogućava da se na spoljnim nosačima nosi minimalna količina dodatne opreme.

Najveća prednost aviona "Rafal" je njegova sposobnost da obavlja različite borbene zadatke istovremeno, bez obzira na vremenske uslove ili doba dana.

Oni su opremljeni integrisanim sistemom "Spectra", koji pruža pilotu upozorenje o radarskoj vidljivosti i pravovremeno obaveštenje u slučaju da je na njega ispaljena raketa.

Avion poseduje i top kalibra 30 milimetara, kao i 14 podvesnih tačaka za nošenje do 9,5 tona naoružanja.

Takođe, "Rafal" može da ometa neprijateljske radare i raketne sisteme koristeći laserske i infrared zrake.

"Rafale" pokreću 2 motora, što mu omogućava maksimalnu brzinu od 2.223km/h (1,8 maha) i borbeni dolet od 1.852 kilometra. Prema dostupnim podacima, najveća visina leta iznosi 16,8 kilometara.

Kako bi Francuska mogla da pomogne ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani?

Francuska razmatra veću vojnu pomoć ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani, uprkos sopstvenim političkim i budžetskim problemima. Makron je najavio dodatne avione Miraž i novu seriju raketa Aster 30 za ukrajinske SAMP/T sisteme.

Obuka za upravljanje naprednim avionima potrajaće, a tokom Zelenskijeve posete moguće je postizanje dogovora o dodatnim SAMP/T sistemima, raketama i protivdronovskim rešenjima. Finansiranje ovih aranžmana još nije razjašnjeno.

Makronov kabinet ističe da je cilj staviti francusku odbrambenu industriju u službu odbrane Ukrajine. Zelenski će se sastati s francuskim proizvođačima i potpisati pisma o nameri i ugovore, a poseban forum okupiće ukrajinske i francuske firme iz sektora dronova.