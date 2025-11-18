Slušaj vest

Najmanje jedna osoba je poginula, a tri su povređene u napadu vozilom i ubodom nožem na raskrsnici Guš Ecion na Zapadnoj obali u utorak, saopštile su izraelske službe za hitne slučajeve.

Detalji napada

Prema rečima Elada Pasa, bolničara izraelske službe za hitne slučajeve Magen David Adom (MDA), preminuli muškarac je preminuo na licu mesta od „teških ubodnih rana“. Među povređenima je bila žena u teškom stanju, dok su muškarac i tinejdžer zadobili lakše povrede.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su vojnici „eliminisali“ dva „terorista“ na mestu napada. „Nekoliko eksplozivnih naprava“ pronađeno je u vozilu koje su koristili napadači, a stručnjaci izraelske granične policije rade na njihovoj neutralizaciji, dodaje se u saopštenju.

Reakcije na napad

Palestinska militantna grupa Islamski džihad pozdravila je napad, opisujući ga kao „odgovor na zločine koje su počinile bande doseljenika i okupaciona vojska protiv našeg naroda“. Grupa nije preuzela odgovornost, ali je rekla da napad potvrđuje „odlučnost našeg naroda da se svim raspoloživim sredstvima suprotstavi politici ugnjetavanja i zlostavljanja“.

Izraelski opozicioni lider Jair Lapid osudio je napad kao „težak“ i rekao da je „oduzeo život mladom izraelskom državljaninu“. „Nudim podršku IDF-u i snagama bezbednosti u njihovim naporima da uspostave bezbednost i iskoreni terorizam. Izražavam iskreno saučešće porodici ubijene žrtve i želim brz oporavak povređenima“, rekao je Lapid.

Porast nasilja na Zapadnoj obali

Napadi noževima i udari vozilima na kontrolnim punktovima i saobraćajnim raskrsnicama u Izraelu, Jerusalimu i na Zapadnoj obali nisu neuobičajeni, a ovaj incident se dešava u vreme povećanog nasilja u tom području.

Izveštaj Ujedinjenih nacija objavljen ranije ovog meseca otkrio je da su izraelski doseljenici izvršili najmanje 264 napada u oktobru, što je najveći broj otkako su UN počele da prate takve incidente 2006. godine.