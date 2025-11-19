Slušaj vest

Britanska sigurnosna služba MI5 upozorila je u utorak članove parlamenta na pokušaje kineskih agenata da prikupljaju informacije i utiču na aktivnosti, prema emailu poslanom zakonodavcima koji je vidio Reuters.

Upozorenje dolazi nakon što su tužioci u septembru odustali od suđenja dvojici britanskih državljana optuženih za špijuniranje poslanika za Kinu, jer, kako su rekli, britanska vlada nije pružila dovoljno dokaza da Kina predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti.

Lindzi Hojl, predsednik Donjeg doma, i njegov kolega u Domu lordova, objavili su novo špijunsko upozorenje koje su izdale bezbednosne službe kako bi upozorili na pretnju od kineskih špijuna.

Hojl je rekao da kinesko Ministarstvo državne bezbednosti aktivno kontaktira zajednicu i prikuplja informacije i postavlja temelje za dugoročne odnose, koristeći profesionalne mreže umrežavanja, agencije za zapošljavanje i konsultante koji rade u njihovo ime.

Upozorio je da je poznato da njih dvojica kontaktiraju ljude na Linkedinu kako bi sproveli masovni „informativni rad“ u ime kineske vlade.

Upozorenje je usledilo nakon što je MI5 u oktobru saopštio da kineski špijuni kreiraju lažne oglase za posao kako bi namamili britanske profesionalce da predaju informacije.

MI5 je saopštio da su hiljade sumnjivih oglasa za posao postavljene na onlajn platformama za zapošljavanje.

Ken Mekalum, generalni direktor MI5, takođe je u jednom govoru rekao da kineski špijuni predstavljaju svakodnevnu pretnju nacionalnoj bezbednosti.

U januaru 2022. godine, MI5 je izdao upozorenje u vezi sa advokaticom Kristin Li, tvrdeći da je bila „uključena u aktivnosti političkog mešanja“ u Velikoj Britaniji u ime vladajuće Komunističke partije Kine.