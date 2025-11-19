Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa tajno radi sa Rusijom na izradi novog plana za okončanje rata u Ukrajini.

To su istraživačkom sajtu Aksios kazali američki i ruski zvaničnici.

Visoki ruski zvaničnik rekao je za Aksios da je optimista u vezi sa planom.

Navodi se da još nije jasno kako će se Ukrajina i evropske zemlje koje je podržavaju reagovati na taj plan.

Izvori američkog sajta naveli su da je 28 tačaka podeljeno u četiri opšte grupe: mir u Ukrajini, bezbednosne garancije, bezbednost u Evropi i budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom.

Šta će biti na istoku Ukrajine?

Aksios navodi da nije jasno kako se ovaj plan odnosi prema spornim pitanjima kao što je kontrola teritorija na istoku Ukrajine gde ruske snage polako napreduju, ali i dalje drže daleko manje teritorije nego što je to Kremlj zahtevao.

Zvanični izvor sajta iz SAD Trampov izaslanik Stiv Vitkof ima vodeću ulogu u izradi plana i o njemu je već naširoko razgovarao sa ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim.

Navodi se da Dmitrijev, koji je na čelu ruskog državnog investicionog fonda, ali je takođe i duboko uključen u diplomatske napore oko Ukrajine, rekao je u intervjuu za Aksios u ponedeljak da je proveo tri dana sa Vitkofom i drugim članovima Trampovog tima tokom posete Majamiju od 24. do 26. oktobra.

Dmitrijev je izrazio optimizam u vezi sa šansama za uspeh sporazuma jer se, po njegovim rečima, dešava nešto što se razlikuje od ranijih takvih pokušaja.

- Smatramo da se ruski stav zaista čuje (ovog puta) - poručio je ruski zvaničnik.

Umesto Zelenskog obavešten Umerov

Očekivalo da će se Vitkof danas u Turskoj sastati s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, koji je juče najavio da u tu zemlju ide da bi "oživeo" pregovore, ali je Trampov izaslanik, prema rečima ukrajinskih i američkih zvaničnika, odložio putovanje.

Rustem Umerov Foto: EPA Presidential Press Service Han

Zvanični izvor Aksiosa iz Ukrajine navodi da je Vitkof je razgovarao o planu sa Rustemom Umerovim, savetnikom za nacionalnu bezbednost Zelenskog, na sastanku koji je ranije ove nedelje održan u Majamiju.

Kremlj je objavio da Rusija neće imati predstavnike u Turskoj tokom posete Zelenskog toj zemlji.

- Znamo da Amerikanci rade na nečemu. Predsednik (Zelenski) je jasno stavio do znanja da je vreme da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor o okončanju rata - rekao je ukrajinski zvaničnik.

Zvaničnik Bele kuće za Aksios je kazao da "predsednik Tramp veruje da postoji šansa da se okonča ovaj besmisleni rat ako se pokaže fleksibilnost".

Dmitrijev je američkom sajtu rekao da je osnovna ideja bila da se primene principi o kojima su se Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin složili na Aljasci u avgustu i da se izradi predlog "za rešavanje ukrajinskog sukoba, ali i kako da se obnove veze između SAD i Rusije i reš zabrinutost Moskve u pogledu bezbednosti".

- To je zapravo mnogo širi okvir, koji u suštini kaže: "Kako zaista da konačno donesemo trajnu bezbednost Evropi, ne samo Ukrajini" - naveo je Dimitrijev.

Ruski zvaničnik je dodao da je cilj da se izradi pisani dokument u vezi sa tim pre narednog sastanka Trampa i Putina.

Planovi za samit dvojice lidera u mađarskoj prestonici Budimpešti za sada ostaju na čekanju.

Nema veze sa britanskim planom

Dmitrijev je naglasio da ovi napori nemaju nikakve veze sa naporima koje predvodi Velika Britanija na izradi mirovnog plana za Ukrajinu po ugledu na onaj za Pojas Gaze, kako i da plan Londona nema šanse za uspeh jer zanemaruje stavove Rusije.

Ruski izaslanik je rekao i da je američka strana sada počela da objašnjava "koristi" svog trenutnog pristupa Ukrajincima i Evropljanima.

- To se dešava dok Rusija definitivno postiže dodatne uspehe na bojnom polju - ocenio je Dimitrijev, tvrdeći da uticaj Moskve raste.

I američki zvaničnik je potvrdio da je Bela kuća počela da obaveštava evropske zvaničnike o novom planu, kao i Ukrajince.

Zvaničnik je rekao da Trampova administracija smatra da postoji realna šansa da se Ukrajinci i Evropljani pridruže ovim naporima i dodao je da će plan biti prilagođen u skladu sa stavovima različitih strana.

- Mislimo da je sada pravo vreme za ovaj plan. Ali obe strane moraju da budu praktične i realne - zaključio je američki zvaničnik.