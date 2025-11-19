Slušaj vest

Rumunija, zemlja članica NATO koja se graniči sa Ukrajinom, aktivirala je rano jutros borbene avione kao odgovor na novi upad drona na njenu teritoriju, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Dva nemačka lovca koja deluju u Rumuniji nadzirala su vazdušnu situaciju od posle ponoći na granici s Ukrajinom, posle ruskih udara, saopštilo je rumunsko Ministarstvo odbrane.

Tokom nekoliko minuta detektovan je signal drona koji je ušao oko osam kilometara u rumunski vazdušni prostor pre nego što je nestao sa radara, dodalo je ministarstvo precizirajući da je telefonsko upozorenje poslato stanovnicima okruga Tulča na jugoistoku zemlje.

Dron se sa prekidima pojavljivao na radaru oko 12 minuta posle ruskih vazdušnih udara kod rumunske granice sa Ukrajinom, navedeno je u saopštenju u kojem se dodaje da nije primećen nikakav udar na tlu.

"Mobilisana su još dva aviona F-16 rumunskih vazduhoplovnih snaga", dodalo je ministarstvo.

Upozorenje je poslato i stanovnicima okruga Galac, na jugoistoku Rumunije.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Rumunija je zabeležila više povreda svog vazdušnog prostara, kada su delovi drona pdalii na njenu teritoriju.

U ponedeljak Rumunija je naredila evakuaciju dva sela, prvi put zbog rata u Ukrajini, kada je ruski napad dronovima sa druge strane Dunava izazvao požar na brodu koji je prevozio tečni priordni gas.

Naredba za evakuaciju ukinuta je juče.