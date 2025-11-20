Slušaj vest

Ser Ričard Dirlav, bivši šef MI6, izjavio je da bi britanska Kraljevska mornarica mogla da bude primorana da "ispali hitac upozorenja" ili "preseče put" ruskom špijunskom brodu "Jantar" koji se vrzma kod obala severne Škotske.

On je to izjavio za Skaj njuz koji podseća da je ministar odbrane Džon Hili juče kazao je da Velika Britanija ima "spremne vojne opcije" nakon što je Jantar usmerio lasere na pilote RAF koji su ga pratili.

Hili je ovaj incident nazvao "veoma opasnim" i rekao da je brod "dizajniran za prikupljanje obaveštajnih podataka i mapiranje podvodnih kablova".

Fregata Kraljevske mornarice "HMS Somerset" prati ruski brod za koji se nalazi na ivici britanskih teritorijalnih voda.

- Vidimo vas, znamo šta radite, a ako "Jantar" ove nedelje krene na jug, spremni smo - upozorio je Hili Moskvu.

Ruski brod "Jantar" Foto: Stefan Rousseau/Pool PA

On je naveo da je brod "ušao u šire vodeno područje Velike Britanije tokom poslednjih nekoliko nedelja" i to po drugi put ove godine.

Rusima optužbe "izazvale smeh"

Ruska ambasada u Velikoj Britaniji odbacila je optužbe za koje je rekla da su "izazvale smeh" i insistirala da je "Jantar" istraživački brod koji se nalazi u međunarodnim vodama.

Saopšteno je da Rusija nema interesovanja za britanske podvodne kablove, uz upozorenje vladi u Londonu da se "uzdrži od destruktivnih koraka".

Ser Ričard Dirlav Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Ser Dirlav, koji je vodio MI6 od 1999. do 2004. godine, rekao je za Skaj njuz da je brod očigledno "deo ruskih kapaciteta za podvodno ratovanje".

- Mislim da može da lansira podmornice ispod kobilice. I verovatno snimaju podvodne kablove koje idu ka Velikoj Britaniji. Imamo mnogo strateških kablova, bilo da su to kablovi za prenos podataka, za električnu energiju, gas. Na području smo stvarno ranjivi. Sasvim je normalno da u uslovima povećaneih napetosti Rusi izviđaju takve stvari - ocenio je Dirlav.

Džon Hili, ministar odbrane Velike Britanije Foto: Stefan Rousseau/Pool PA

Dirlav: Fregata će biti veoma agresivna

On je kazao da veruje da će fregata mornarice "biti veoma agresivna" ako se Jantar bude "previše približio".

- Možda će ispalili hitac upozorenja ili će ga možda preseći put (ruskom brodu) na takav način da ga nateraju da promeni kurs - rekao je nakadašnji šef MI6.

On je ipak dodao da će čelni ljudi Ministarstva odbrane u Londonu voditi računa da izbegnu "nepotrebnu konfrontaciju".

- Mnogo je bolje uputiti nekakvo upozorenje i mislim da je prilično pametno od Hilija što je izašao i javno kazao da znamo šta se dešava - poručio je Dirlav.