Albanski premijer Edi Rama je optužio britansku ministarku unutrašnjih poslova Šabanu Mahmud da koristi „etničke stereotipe" pošto je u govoru o zloupotrebama prava na azil izdvojila albanske porodice.

BBC navodi da je ona rekla poslanicima da oko 700 albanskih porodica živi „u smeštaju koji plaćaju poreski obveznici pošto su im prethodno odbijeni zahtevi za azil", i najavila velike reforme.

Rama je kritikovao ovu izjavu rekavši da pomenuti broj albanskih porodica predstavlja „statističku kap u moru izazova sa kojima se Britanija suočila posle Bregzita".

Iz Velike Britanije deportovano 13.000 Albanaca

Zvanični podaci pokazuju da je Velika Britanija deportovala više od 13.000 ljudi u Albaniju otkada je potpisan dogovor o povratku migranata 2022.

Rama je ovaj dogovor nazvao jednim od „najuspešnijih partnerstava u pogledu ilegalnih migracija u Evropi".

Mahmud je najavila velike promene u britanskom sistemu azila, za koji je rekla da je „nepravedan i van kontrole".

„Ako se ne pozabavimo ovom krizom, povući ćemo još ljudi na put koji počinje ljutnjom, a završava se mržnjom."

Najavljene reforme podrazumevaju da će status izbeglice biti privremen, produžetak perioda čekanja na trajno nastanjenje sa pet na dvadeset godina i mogućnost da se iz zemlje udalje porodice sa decom koje nemaju pravo da ostanu.

Velika Britanija otvoriće i nove zakonske mogućnosti za dolazak u tu zemlju, uz godišnje ograničenje broja ljudi koji na te načine mogu da dođu u zemlju.

„Moramo da uklonimo one kojima nije odobren zahtev za azil, bez obzira na to ko su.

„Postoji na primer 700 albanskih porodica koje žive u smeštaju koji plaćaju poreski obveznici pošto su im prethodno odbijeni zahtevi za azil, iako postoji sporazum o povratku i iako je Albanija potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima", dodala je.

Rama uporedio laburističku ministarku sa populistima

U objavi na društvenim medijima Rama je napisao: „Kako laburistička ministarka unutrašnjih poslova tako loše ponavlja retoriku desnih populista i izdvaja 700 albanskih porodica, što je statističku kap u moru izazova sa kojima se Britanija suočila posle Bregzita."

To se dešava u trenutku kada su „Velika Britanija i Albanija izgradile najuspešnije partnerstvo u pogledu ilegalnih migracija u Evropi", dodao je.

„Budimo jasni: Albanci doprinose britanskoj ekonomiji, a broj albanskih primalaca britanske socijalne pomoći relativno je mali u odnosu na druge zajednice. Izdvajati ih iznova i iznova nije politika - to je zabrinjavajuća i nepristojna demagoška vežba."

Rama je zaključio da zvaničnu politiku ne treba da vode „etnički stereotipi".

„To je najmanje što ljudi očekuju od velike Velike Britanije", napisao je.

Rama se i ranije sukobljavao sa britanskim političarima zbog njihovih opisa Albanaca.

Prozivao i Najdžela Faraža, mogućeg budućeg premijera

Britanski premijer Kir Starmer posetio je Tiranu u maju i tada mu je Rama rekao da u Albaniji neće biti otvoreni „habovi za povratak" državljana drugih zemalja kojima nije odobren azil u Velikoj Britaniji.

Rama je na pres konferenciji optužio prethodnu vladu konzervativaca za „stigmatizaciju" Albanaca.

Ranije je pozvao Najdžela Faraža, lidera stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (bivša Bregzit partija), da dođe u Albaniju kako bi raspravili njegovu tvrdnju da je jedan od 50 Albanaca u zatvoru u Britaniji.

Rama je taj broj odbacio kao „glupost“ i optužio Faraža da promoviše politiku iz priručnika „postistine Bregzita“.