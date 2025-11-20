Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se snimak napada na poljskog ambasadora Kšištofa Krajevskog. Poljski ambasador napadnut je od strane grupe demonstranata u Sankt Peterburgu u Rusiji. Portparol poljskog Ministarstva spoljnih poslova Maćej Vevior potvrdio je incident u četvrtak.

Kšištof Krajevski, iskusni diplomata koji je ambasador Poljske u Rusiji od 2021. godine, otputovao je u Sankt Peterburg u nedelju kako bi se sastao sa članovima lokalne poljske zajednice povodom Dana nezavisnosti.

1/11 Vidi galeriju Napad na poljskog ambasadora Kšištofa Krajevskog u Rusiji, u Sankt Peterburgu Foto: Printscreen X

Napad se dogodio dok je Krajevski šetao Nevskim prospektom, najpoznatijim bulevarom u gradu, na službu u bazilici Svete Katarine Aleksandrijske, u pratnji konzula Jaroslava Stričarskog.

Poljski medij Gazeta Viborča je, pozivajući se na izvore u Ministarstvu spoljnih poslova, objavio da je gomila ljudi koji su nosili antipoljske i antiukrajinske transparente okružila izaslanika i pokušala da ga udari pre nego što ih je zaustavila Služba državne zaštite, koja je odgovorna za bezbednost visokih poljskih zvaničnika u inostranstvu.

„Počelo je verbalnim zlostavljanjem, ali se razvilo u pravi pokušaj fizičkog nasilja“, rekao je Vevior privatnoj televiziji TVN. Upitan za dodatne detalje o počiniocima, rekao je da je u pitanju bila „agresivna“ grupa od oko 10 ljudi sa transparentima.

Na snimku koji je objavljen vidi se fizičko nasrtanje na poljskog ambasadora od strane grupe demonstranata koji su u rukama nosili transparente.

Rastuće tenzije

Tenzije između Poljske i Rusije su porasle otkako je Moskva pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Varšava je bila među najvernijim pristalicama Kijeva, služeći kao ključno logističko središte za zapadnu vojnu pomoć namenjenu Ukrajini.

Poslednjih godina, Poljska je značajno smanjila rusko diplomatsko prisustvo, navodeći zabrinutost da Moskva koristi diplomatsko pokriće za sprovođenje špijunskih i sabotažnih operacija.