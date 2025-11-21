Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp nedeljama unazad je kritikovao insistiranje da se objave dokumenta vezana uz Džefrija Epstajna, međutim sada je naložio da se dosije objavi javno.

Šta se krije iza ovakve promene Trampovog prethodnog stava kada je reč o skandalu koji potresa ceo svet, za Redakciju je objasnio analitičar Saša Borojević:

Saša Borojević Foto: Kurir Televizija

- Postoje tri paralelne stvari koje se ovog trenutka dešavaju. Prvo, pojavio se autobiograf koji je radio za autobiografiju Trampa, ali i Epštejna. I to je jedan od ljudi koji apsolutno sve zna. Međutim, drugi paralelni sistem takođe je Virdžinija koja je umrla u Australiji, koja je bila prva devojčica koja je progovorila, tad je bila devojčica, navodno je umrla, ja pretpostavljam da je pre ubijena nego što je umrla. Ona je napravila snimke hiljadu četiristo ljudi, zvaničnika koji su posetili to ostrvo. I ti snimci su poslati na nekoliko desetina adresa. Jedna od tih adresa je i adresa Asanža, odnosno Vikiliksa. I taj spisak već postoji, samo se pojavio jedan deo.

- Ono što je strašno u celoj toj priči je što je sam Evstejn već čudno završio svoj život. Dakle u zatvoru, koji je dvadeset četiri sata pod nadzorom, nisu tog trenutka radile kamere, tog jutra mu nisu doneli doručak, i tog dana se niko nije pojavio

da očisti zatvorsku ćeliju. To je propust na tri mesta. I naravno našli su ga mrtvog. Da li je on zaista mrtav ili nije, to čak ni sudska medicina nije potvrdila, ili je i to izrežirano.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp i Džefri Epstajn Foto: Shutterstock, screenshot YT/WatchMojo, spatuletail/Shutterstock, screenshot YT/WatchMojo

Borojević tvrdi da Tramp nije bio na tom ostrvu ali da jeste imao veoma blisku saranju sa Epštajnom:

- Epštejn je upoznao zapravo Trampa i Melaniju, prvi njihov bračni odnos bio je u Epštejnovom avionu. Ako se zaista pojave svi snimci i pojave otvoreni dosijei, moram da vam kažem da ćemo i mi ovde u Srbiji biti iznenađeni, jer ima na tom spisku i nekoliko ljudi iz regiona. Namerno neću da kažem iz kog dela regiona, ali su to vrlo uspešni ljudi, biznismeni, čak i jedan političar - kaže Borojević i dodaje:

- Mislim da mnogima neće biti dobro kada budemo videli koliko holivudskih glumaca je tamo bilo, a koje smo mi gledali u filmovima, na primer, dečijim filmovima. I ono što mislim da će se otkriti, to je da iza toga stoji i porodica Klinton. Jedan od broja posetilaca je bio i sam Bil Klinton, to je bar po onome što piše na Vikiliksu. A onda se postavlja pitanje, i otvaraju se mnoga pitanja bezbednosnih stvari, jer Hilari Klinton je osnivač mnogih organizacija koje se bave decom, navodnom zaštitom dece, dečijih prava, i to je onda jedno rušenje kule od karata.

"POLITIČAR IZ NAŠEG REGIONA UMEŠAN U AFERU EPSTAJN!" Borojević otkrio malo poznate detalje saradnje Trampa i Džefrija: Pojavio se autobiograf koji zna sve Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs