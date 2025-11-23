Slušaj vest

Vlasnik tabloida Dejli Mejl, medijski konglomerat DMGT, potpisao je sporazum od 500 mliona funti za kupovinu dnevnika Teleraf (The Telegraph), čime Će se, ukoliko se sprovede do kraja, formirati jedna od najsnažnijih desničarskih medijskih grupa u Velikoj Britaniji.

Ova objave predstavlja novi obrt u sagi prodaje Telegrafa, uticajnog konzervativnog dnevika osnovanog pre 170 godina.

Dnevnik koji je od 2004. godine u vlasništvu bogate porodice Barkli, zvanično je banka Lojds stavila na prodaju krajem 2023. godine da se izmire veliki dugovi. ; "DMGT je potpisao sporazom sa Redbird IMI oko kupovine Telegraf Media grupe za iznos od 500 miliona britanskih funti (568,8 miliona evra)", naveo je taj britanski multinacionalni medijski konglomerat u saopštenju.

Grupa je dodala da se strane nadaju da će "brzo" finalizovati uslove transakcije.

Ova kupovina će doneti poverenje koje je potrebno zaposlenim u Telegrafu, dodao je DGMT, navodeći da će oni garantovati listu napredovanje na svetskoj sceni.

Objava je stigla osam dana posle objave američkog fonda RedBird o povlačenju svoje ponude za preuzimanje kontrole nad Telegrafom, zbog čega je dnevnik ponovo bio zapao u neizvesnost.

Prethodno je zajednička kompanija Redbird i investicioni medijski fond Abu Dabija (IMI), Redbird IMI, postigla sporazum sa porodicom Barkli i otplatila njen dug u zamenu za opciju za preuzimanje kontrole nad listom.

Ali izgledi da jedan fond iz Emirata kontroliše jednu od najuticajnijih publikacija u Velikoj Britaniji zabrinuli su britansku vladu, koja je tada bila u rukama konzervativaca. Vlada je odlučila da uvede zakon kojim se blokira preuzimanje kontrole britanskih listova od strane srtranih država. Redbird IMI je odustao od nabavke u aprilu 2024. godine.

Foto: WAEL HAMZEH/EPA

Britanska ministarka kulture Lisa Nandi je primila k znjanju objavu o sporazumu o kupovini, potvrdio je danas portparol ministarstva.

"Ona će razmotriti svakog novog kupca Telegrafa u svetlu interesa javnosti i zakona o medijskim spajanjima koja se odnose na utica stranih država, dodao je portparol.

DMGT smatra da je transakcija u skladu sa tim zakonom, jer neće biti nikakve strane investicije ili kapitala u strukturi finansiranja. ; Ovom kupovinom će se preoblikovati britanski medijski pejzaž, i stvoriti dominantni glas desnice u kontekstu u kome antiimigraciona stranka Riform JU Kej (Reform UK) vodi u anketama, dok laborustički premijer Kir Strmer gubi popularnost.

Predsednik DMGT, Lord Rotermir objasnio je u saopštenju da se "uvek divio listu" da dnevnik ima izuzetnu istoriju i da je odigrao važnu ulogu u nacionalnoj britanskoj debati tokom brojnih decenija.