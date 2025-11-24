20 NAJVEĆIH GREŠAKA UKRAJINACA U RATU SA RUSIMA: Analitičar secirao katastrofalne neuspehe, evo koliko je ostalo do POTPUNOG KOLAPSA! U njima vidi glavne krivce
Kuper je u 20 tačaka na platformi "Substack" opisao neuspehe na strateškom, operativnom i taktičkom nivou, kao i probleme u vezi sa mobilizacijom.
- Za one koji su možda propustili: Zelenski je odlučio da neće nikoga otpustiti. Čitajte: on ostaje van kontakta sa stvarnošću i odlučan je da nastavi da luta - posledica toga je da će Ukrajina nastaviti da gubi ovaj rat - napisao je on.
Neuspesi u planiranju na strateškom nivou
1. Nema koherentnog koncepta mobilizacije "sveopšteg rata" (2022–2023)
Talasi mobilizacije bili su improvizovani, reaktivni i ograničeni politikom. Ukrajina nikada nije stvorila održivi sistem za industrijsku radnu snagu koji bi mogao da podrži dugoročni poziciono ratovanje.
Rezultat: ozbiljan deficit za zamenu gubitaka do sredine 2023; kolaps ljudstva na nivou brigada do kraja 2024.
2. Prekomerno oslanjanje na koncepte obuke NATO neusklađene sa ukrajinskim terenom
NATO manevarska doktrina na nivou brigade predviđa:
- nadmoć u vazduhu
- visoku zasićenost izviđačkim snagama
- robusnu logistiku
- dominaciju "duboke vatre"
Ukrajina nije imala ništa od ovoga.
Rezultat: Kontraofanziva 2023. godine je propala na doktrinarnom nivou pre nego što je počela. (Dodatne masovne greške u donošenju odluka zatim su sprečile oporavak ZSU).
3. Uporna pogrešna procena ruskog kapaciteta za regeneraciju
Kijevski planeri su pretpostavili da su ruski gubici 2022. godine bili strateški odlučujući. Rusija je pojačala snage na 1,3–1,5 miliona ljudi do 2024. godine.
Neuspeh u predviđanju jačanja snaga doveo je do:
- potcenjivanja ruskog ofanzivnog potencijala
- pogrešnih izbora prilikom raspodele snaga
- neuspeha u pripremi rezervnih položaja
4. Odsustvo dugoročnog plana proizvodnje municije
Nema strateške domaće proizvodnje:
- artiljerijskih granata
- motora za bespilotne letelice
- "Fuel air" municije (termobaričnog oružja)
- sistema za elektronsko ratovanje
Ukrajina je zavisila od nepredvidivih zapadnih zaliha.
Rezultat: Rusija je zadržala artiljerijsku dominaciju od 7:1–15:1 (krajem 2023–2025).
5. Ne postoji nacionalni okvir za prioritete protivvazdušne odbrane
Raspoređivanje NASAMS/IRIS-T/PATRIOT raketa je bilo određeno političkim uticajem.
Kritični čvorovi (Hemijska fabrika u Pavlogradu, elektrana TEC-5 u Harkovu, železnički čvor u Dnjepru) nisu imali konstantnu zaštitu.
Rezultat: Rusija je sistematski degradirala ukrajinsku proizvodnju energije i municije.
Neuspesi na operativnom nivou
6. Neuspeh u obezbeđivanju dubinskih odbrambenih linija
Odbrambeni pojasevi (Kupjansk, Bahmut, Pokrovsk) bili su:
- plitki
- nepovezani
- nedosledni između brigada
Rezultat: kada bi jedan čvor "pukao", ceo pojas se urušio, kao što se desilo kod Avdiivke, Očeretina, na osi Pokrovsk-Mirnograd.
7. Pogrešan raspored i upotreba elitnih formacija (2022–2024)
Elitne vazdušno-desantne brigade (46, 79, 80, 95.) su poslate u borbe iscrpljivanja bez operativne svrhe.
Rezultat: katastrofalno iscrpljivanje; elitna mobilna rezerva slična ruskom VDV-u je isparila do 2024. godine.
8. Neuspeh u izgradnji mobilne rezerve
Nema rezerve na operativnom nivou za zatvaranje ruskih prodora.
To znači da je Rusija mogla da stvori lokalizovane odnose ljudstva od 5:1–8:1 na štetu Ukrajinaca.
Rezultat: brzi kolaps kod:
- Limana (2023)
- Avdiivke (2024)
- Torecka-Pokrovska (2025)
9. Nemogućnost integracije artiljerije, bespilotnih letelica i elektronskog oružja u jedinstveni lanac uništenja
Ukrajinske brigade su često koristile:
- "Stovepipe targeting" - "ciljanje pomoću čunka" je termin koji se odnosi na proces u vojnoj i obaveštajnoj zajednici gde se informacije ili operacije planiraju i izvršavaju unutar uskih, izolovanih kanala bez odgovarajuće koordinacije ili integracije između različitih odeljenja ili obaveštajnih disciplina
- nekoordinisane izviđačke informacije
- nestandardne protokole za bespilotne letelice
Ruske snage su organizovale jedinstveni lanac uništenja (Orlan-ZALA-Leer-Lancet-artiljerija).
Ukrajinske brigade su uništavane deo po deo.
10. Logistički koridori nikada nisu učvršćeni
Koridori M-04, M-18, R-66, R-85 i Bahmut–Kostantinovka su bili:
- otvoreni
- izloženi
- nisu bili spremni alternativni putevi
Rezultat: predvidljivi ruski napadi koji su više puta uništavali snabdevanje ukrajinske vojske
Neuspesi na taktičkom nivou
11. Neuspeh u prilagođavanju slojevitoj ruskoj dominaciji u ratovanju bespilotnim letelicama
Ukrajinska vojska je zaostajala 9-14 meseci za ruskim adaptacijama. Ukrajina je raspoređivala raznovrsne, nestandardne dronove.
Rusija je raspoređivala:
- masovno proizvedene FPV letelice
- lutajuću municiju koja je bila koordinisana sa sistemima za elektronsko ratovanje
- rojeve dronova sa automatizovanim ciljanjem
Rezultat: katastrofalni gubici ukrajinskih vozila od 2023. godine pa nadalje.
12. Sistemi rovova nisu napravljeni da izdrže ruske klizne bombe
Nema ojačanih bunkera ili dubokih skloništa.
Ruske klizne bombe FAB-250/500/1500 su razbijale utvrđene zone.
Rezultat: poziciona odbrana je postala nebitna.
13. Prekomerna upotreba motorizovanih "jurišnih grupa" na pikapovima i lakim kamionetima.
"Megajverova mehanizacija" (aluzija na lika iz američke serije koji je popravljao stvari bez alata) je izložila trupe tome da:
- nemaju zaštitu oklopa
- kreću se predvidivim rutama
- nulta zaštita od FPV dronova
Rezultat: ekstremne stope gubitaka i brza degradacija brigade.
Neuspesi u komandovanju i kontroli
14. Prekomerna fragmentacija brigada
Brigade su podeljene na fragmente četnih grupa i zloupotrebljene kao "vatrogasne brigade", za gašenje "požara" na frontu.
To znači da nije bilo efektivne koncentracije.
Rezultat: brigade su se brže raspadale i gubile koheziju.
15. Nema jedinstvene komandne strukture dronova/elektronskog ratovanja
Konkurentne interne agencije i "dobrovoljački bataljoni dronova" delovali su nezavisno.
Nije bilo centralizovane doktrine.
Rezultat: neuspeh u osporavanju ruske kontrole na elektromagnetnom spektru.
16. Mešanje političkog rukovodstva u operativne odluke
Ponovljena naređenja da se određene tačke moraju "držati po svaku cenu":
- Severodonjeck (2022)
- Bahmut (2022–2023)
- Avdiivka (2023–2024)
- Pokrovsk (2024-2025)
Rezultat: uništenje iskusnih formacija u celini.
17. Nerealne procene nivoa ljudstva
Komandanti su prijavljivali preuveličanu spremnost kako bi izbegli političke posledice.
Rezultat: ofanzivni i odbrambeni planovi zasnovani na izmišljenim brojevima vojnika.
Neuspesi u sistemu ljudstva
18. Katastrofalno loša rotacija
Jedinice su ostajale na frontu 180–300+ dana bez rotacije.
Rezultat: mentalni kolaps, skok u broju dezertera i neefikasnost brigada u borbi.
19. Nema strateške rezerve posle 2023.
Opadanje ljudstva zbog mobilizacije je nadmašilo protok obuke.
Rezultat: do 2025. godine celoj ukrajinskoj vojsci nedostaje kohezija ili operativna sposobnost.
20. Degradacija iskusnog podoficirskog korpusa
Žrtve među podoficirima iz 2022–2023. uništile su okosnicu ZSU.
Njihove zamene su bile minimalno obučene.
Rezultat: kolaps taktičke veštine malih jedinica.
On je na kraju sumirao sve, i istakao je da se ništa neće promeniti dok je administracija na čelu sa Volodimirom Zelenskim i Andrejem Jermakom na vlasti.
- Ni za centimetar. Razlog je taj što se ovaj režim pokazao potpuno nesposobnim da nauči bilo kakve lekcije iz sopstvenih grešaka i potpuno nesposobnim da se reformiše - bilo da je reč o sebi, sistemu upravljanja i načinu na koji su oružane snage organizovane i na koji im se komanduje.
Nije iznenađujuće da je rukovodstvo ukrajinske vojske otporno na savete kao i rukovodstvo Japanske carske mornarice krajem 1930-ih i početkom 1940-ih. Kako su ovi drugi završili, trebalo bi da bude dobro poznato svima.
To dovodi do procene da je dalja degeneracija sposobnosti Ukrajine da se odupre ruskoj invaziji unapred određena činjenica. Trenutne procene konačnog gubitka sposobnosti ukrajinskih oružanih snaga da nastave da pružaju otpor - tj. nešto poput "procenjenog vremena do potpunog kolapsa" - kreću se od 4-6 do 8-10 meseci.
(Kurir.rs/Substack/Sarcastosaurus)