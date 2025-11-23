Slušaj vest

Bivši premijer Velike Britanije Dejvid Kameron otkrio je večeras da je imao rak prostate i pozvao Vladu da uvede skrining.

Kameron, koji ima 59 godina, pridružio se mnogim političarima koji pozivaju ministre u Velikoj Britaniji da uvedu neki oblik testiranja kako bi se slučajevi otkrili ranije, kada je veća verovatnoća da će lečenje biti uspešno.

Otkrivajući svoju dijagnozu prvi put za londonski list Tajms, lord Kameron je rekao:

"Želim da izađem u javnost sa informacijom. Da pridružim svoje ime podugačkom spisku ljudi koji pozivaju na ciljane programe skrininga. Ne volim naročito da govorim o svojim ličnim, intimnim zdravstvenim pitanjima, ali osećam da bi trebalo".

Kameron je otkrio da je izabrao manje invazivnu fokalnu terapiju, koja koristi igle da isporuči električne impulse i uništi kancerogene ćelije.

On opisuje tretman kao preciznu intervenciju, koja je zahtevala pažnju zbog blizine važnih nerava i anatomski osetljivih delova.