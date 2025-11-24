Slušaj vest

Američki i ukrajinski pregovarači su sastavili „ažurirani mirovni okvir“ i planiraju da nastave „intenzivan“ rad na mirovnom planu u narednim danima, saopštile su dve zemlje.

U zajedničkom saopštenju se navodi da su razgovori o američkom planu u Ženevi bili „veoma produktivni“.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je postignut „ogroman napredak“ u usavršavanju plana koji je Rusija oprezno pozdravila, ali ne i lideri u Kijevu i Evropi, koji ga smatraju previše povoljnim za Kremlj.

Rubio je rekao da „još ima posla“, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da postoje „signali da nas tim predsednika (Donalda) Trampa sluša“.

Andrej Jermak Mark Rubio
Andrij Jermak, savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i Marko Rubio, državni sekretar SAD, na pregovorima u Ženevi Foto: Martial Trezzini/Keystone

Američka administracija predložila je plan od 28 tačaka za okončanje rata, za koji je ruski predsednik Vladimir Putin rekao da bi mogao da posluži kao osnova za sporazum.

Prema planu, ukrajinska vojska bi se povukla iz velikog istočnog regiona Donbasa, a sukobi na južnim linijama fronta bi bili zamrznuti.

Uoči sastanka u Ženevi, Zelenski je rekao da se Ukrajina suočava sa „jednim od najtežih trenutaka u istoriji“, dok Tramp vrši pritisak da prihvati plan.

U razgovoru sa novinarima posle sastanka u Ženevi, Rubio je rekao da su pregovarački timovi imali „veoma dobar dan“.

Delegacije SAD, Ukrajine i Evrope na razgovoru o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba u Ženevi Foto: Martial Trezzini/Keystone

Rekao je da je glavni cilj bio da se smanji broj „otvorenih stavki“ iz američkog plana od 28 tačaka i da su uključene strane to postigle na „značajan način“.

Ništa bez dogovora Trampa i Zelenskog

Međutim, američki visoki diplomata je rekao da bi svaki konačni sporazum morali da dogovore ukrajinski i američki predsednik pre nego što bi mogao biti predstavljen Rusiji, i da se još pregovara o nekim pitanjima.

Pozitivni izveštaji o sastanku stigli su nekoliko sati nakon što je Tramp optužio ukrajinske lidere da ne pokazuju „nikakvu zahvalnost“ za napore SAD da okončaju rat Rusije i Ukrajine.

Američki predsednik je rekao i da Evropa, u kojoj Ukrajina ima neke od najlojalnijih saveznika, nastavlja da kupuje naftu od Rusije.

Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

Moskva se u velikoj meri oslanja na izvoz nafte i gasa kako bi nastavila da finansira rat u Ukrajini.

Nekoliko medija je izvestilo da su videli alternativni plan za okončanje rata koji su sastavili evropski saveznici Kijeva, predvođeni Velikom Britanijom, Francuskom i Nemačkom.

BBC nije imao uvid u evropski dokument, a Rubio je negirao bilo kakvo saznanje o njegovom postojanju.

Tramp je prethodno dao Ukrajini rok do četvrtka, 27. novembra da se složi sa predlozima, mada je kasnije rekao da nacrt ne predstavlja „konačnu ponudu“ nakon što su ukrajinski saveznici izrazili zabrinutost.

Američki državni sekretar Marko Rubio stigao na sastanak šefova diplomatija NATO u turskom gradu Anatalija Foto: Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT

Rubio je 23. novembra novinarima rekao da je „veoma optimističan da ćemo stići tamo u veoma razumnom roku vrlo brzo“, bilo da je to četvrtak, drugi dani ili početak sledeće nedelje.

Uoči sastanka grupa američkih senatora iznela je tvrdnju da plan nije američki, već ruski, i da im je to rekao Rubio.

Američki državni sekretar je to porekao, rekavši da je autor plana SAD, uz „doprinos“ Moskve i Kijeva.

Evropski lideri upozoravaju na rizike mirovnog plana

Odvažni i nekonvencionalni pristup Trampa u pregovorima o miru u Ukrajini naišao je na očekivani oprez evropskih saveznika i drugih partnera.

Predstavnici devet evropskih zemalja, kao i Japana i Kanade, javno su izrazili zabrinutost zbog američkog plana, ističući da se radi o „početnom nacrtu“ koji će „zahtevati dodatni rad“.

Britanski premijer Kir Starmer, francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc Foto: EPA Ludovic Marin Pool

Premijer Velike Britanije Kir Starmer priznao je da plan ima „neke važne elemente“, ali da „još mnogo toga treba uraditi“.

Francuski predsednik Emanuel Makron naglasio je potrebu za rešenjem „koje je dobro za Ukrajince“, dok je nemački kancelar Fridrih Merc istakao da „rat može biti okončan samo uz bezrezervni pristanak Ukrajine“.

(Kurir.rs/BBC na srpskom/Preneo: N. V.)

