Nakon hiljada godina mirovanja, vulkan Hajli Gubi u Etiopiji probudio se u nedelju ujutru spektakularnom erupcijom.

Oko 8:30 časova po lokalnom vremenu, eksplozija je potresla pustinju Danakil i poslala gust oblak pepela visine 10 do 15 kilometara.

Ovo je prva zabeležena erupcija ovog vulkana u poslednjih 12.000 godina, što ovaj događaj čini istorijskim za naučnike koji proučavaju ovo područje smešteno 15 kilometara od poznatijeg vulkana Erta Ale.

Dramatični prizori su snimljeni satelitskim snimcima, a prve fotografije je na mreži podelio profesor Sajmon Karn sa Tehničkog univerziteta u Mičigenu.

Srećom, erupcija se dogodila u uglavnom nenaseljenom području, tako da nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. „To je netaknuta, ali ekstremna pustinja, jedno od najtoplijih mesta na Zemlji“, objasnili su vulkanolozi.

Iako nije bilo pretnje na zemlji, ogromni oblak pepela, koji se protezao sve do Jemena i Omana na visini od skoro 6.000 metara, uzbunio je vazduhoplovne vlasti. Kontrola vazdušnog saobraćaja izdala je upozorenja avio-kompanijama koje lete iznad Bliskog istoka jer vulkanski pepeo može prouzrokovati ozbiljna oštećenja motora aviona. Do nedelje uveče erupcija se stišala, ali naučnici i dalje pažljivo prate situaciju.

Zemljotres je prethodio erupciji

Neposredno pre same erupcije, mali zemljotres je potresao područje, najverovatnije uzrokovan izbijanjem magme na površinu. Region Danakil, koji je deo etiopske Afarske depresije, poznat je po ekstremnim vrućinama i jakoj tektonskoj aktivnosti, ali surovi uslovi čine detaljna terenska istraživanja veoma teškim.