Jezivi zločin dogodio se sinoć, a dete je zadobilo teške telesne povrede.

Kako navode lokalni mediji, majka se sumnjiči da je dete ubola nožem četiri puta, dok je devojčica mirno spavala u krevetu.

Sigurne smrti devojčicu je spasao otac koji je, po ulasku u kuću, čuo čudne zvuke i upao u sobu.

On je uspeo da savlada suprugu i pozove hitnu pomoć, koja je dete potom prevezla u dečju bolnicu u Temišvaru.

Prema nezvaničnim saznanjima, majka je navodno psihički bolesnik, a ćerku je napala nakon što je načula da suprug razmišlja da je hospitalizuje. Majka je, navodno, iskoristila prvi trenutak kada je sa detetom ostala sama kod kuće, zgrabila je oružje i pokušala devojčicu da ubije na spavanju.