MAJKA IZBOLA ĆERKICU (11) DOK JE SPAVALA: Otac ušao u kuću i čuo nešto čudno, pa uleteo u sobu i zatekao HOROR! Strašan zločin u Temišvaru
Jezivi zločin dogodio se sinoć, a dete je zadobilo teške telesne povrede.
Kako navode lokalni mediji, majka se sumnjiči da je dete ubola nožem četiri puta, dok je devojčica mirno spavala u krevetu.
Sigurne smrti devojčicu je spasao otac koji je, po ulasku u kuću, čuo čudne zvuke i upao u sobu.
On je uspeo da savlada suprugu i pozove hitnu pomoć, koja je dete potom prevezla u dečju bolnicu u Temišvaru.
Prema nezvaničnim saznanjima, majka je navodno psihički bolesnik, a ćerku je napala nakon što je načula da suprug razmišlja da je hospitalizuje. Majka je, navodno, iskoristila prvi trenutak kada je sa detetom ostala sama kod kuće, zgrabila je oružje i pokušala devojčicu da ubije na spavanju.
Devojčica je hospitalizovana i nalazi se u stabilnom stanju. Majka je uhapšena i saslušana.