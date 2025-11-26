Slušaj vest

Ruski i beloruski predsednici Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko razgovarali su na sastanku u Biškeku (Kirgistan) o bilateralnoj saradnji i situaciji u Ukrajini.

Ruski lider je skrenuo pažnju na pozitivnu dinamiku u trgovinsko-ekonomskoj sferi.

„Sa Belorusijom, uprkos činjenici da smo prethodnih godina postigli dobru cifru — preko 50 milijardi dolara, u dolarskom smislu.

Naš trgovinski promet — Rusija je vodeći investitor u belorusku ekonomiju. <...> I generalno, u okviru Evroazijske ekonomske unije, dobro se snalazimo. Trendovi su veoma pozitivni“, 

Takođe je dodao da je u stalnom kontaktu sa Lukašenkom i istakao njegov doprinos mirovnom procesu u Ukrajini.

„Znam da si uvek svestan ovoga. I tebe to uvek brine. I ti si jedna od onih osoba koje se trude da okončaju ovaj sukob",

Pored toga, Putin je obećao da će obavestiti svog beloruskog kolegu o napretku rešavanja situacije.

Lukašenko je, sa svoje strane, izjavio spremnost Minska da nastavi pregovore o Ukrajini ako Moskva to želi. Dodao je da će sve biti u redu ako SAD pažljivo odgovore na svoje zahteve za rešavanje sukoba.

„Naši postupci su pravno opravdani, mi smo saveznici“.

Sastanak šefova Rusije i Belorusije trajao je sat i po umesto protokolom planiranih 40 minuta.

Putin boravi u Kirgistanu u državnoj poseti od 25. do 27. novembra. Prethodno je razgovarao sa predsednikom Sadirom Džaparovim, nakon čega su usvojili zajedničku izjavu o produbljivanju odnosa između zemalja. Ruski lider će takođe prisustvovati samitu ODKB-a.

Prethodni sastanak između Putina i Lukašenka održan je 26. septembra u Kremlju: beloruski lider je prisustvovao događajima u Moskvi povodom 80. godišnjice ruske nuklearne industrije.

Kurir.rs/RIA Novosti

