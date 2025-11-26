Slušaj vest

Dva pripadnika Nacionalne garde ranjena su nekoliko blokova od Bele kuće u Vašingtonu.

Policija navodi da je osumnjičeni priveden i da je mesto incidenta osigurano, prenosi BBC.

Predsednik Donald Tramp je obavešten o pucnjavi, rekla je portparolka Karolina Livit u saopštenju.

1/8 Vidi galeriju Pucnjava kod Bele kuće Foto: Instagram

„Bela kuća je svesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju. Predsednik je obavešten“, rekla je Livit.

Trupe Nacionalne garde iz više država mesecima su u Vašingtonu kao deo predsednikove akcije protiv kriminala u glavnom gradu, koja se od tada proširila na druge gradove širom zemlje.

Dva pripadnika Nacionalne garde su upucana u Vašingtonu, samo nekoliko blokova od Bele kuće, prema rečima sekretarke za unutrašnju bezbednost Kristi Noem.

„Molim vas, pridružite mi se u molitvi za dvojicu pripadnika Nacionalne garde koji su pre samo nekoliko trenutaka upucani u Vašingtonu“, objavila je na X.