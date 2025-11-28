Slušaj vest

Bujične poplave i klizišta na indonežanskom ostrvu Sumatra odnele su živote najmanje 174 ljudi, anajmanje 59 se vodi kao nestalo dok spasioci tragaju u rekama i ruševinama sela za telima i mogućim preživelima.

Monsunske kiše tokom prošle nedelje dovele su do izlivanja reka iz korita u provinciji Severna Sumatra u utorak. Poplava je prošla kroz planinska sela, odnela ljude i potopila više od 2.000 kuća i zgrada, saopštila je Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama. Skoro 5.000 stanovnika pobeglo je u vladina skloništa.

Televizijski izveštaji prikazuju spasioce kako koriste pneumatske čekiće, kružne testere, poljoprivredni alat, a ponekad i gole ruke, da kopaju u područjima obeleženim gustim blatom, kamenjem i iščupanim drvećem. Spasioci u gumenim čamcima pretraživali su reku i pomagali deci i starijim osobama koje su bile prinuđene da se popnu na krovove poplavljenih kuća i zgrada.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Indoneziji Foto: Nazar Chaniago/AP, HOTLI SIMANJUNTAK/EPA

U provinciji Severna Sumatra broj žrtava porastao je na 37, dok su spasioci u četvrtak pronašli još tela, rekao je portparol pokrajinske policije Feri Valintukan u saopštenju. Spasioci su tragali za 52 stanovnika koji su prijavljeni kao nestali, ali su klizišta, nestanci struje i nedostatak telekomunikacija otežali napore potrage, rekao je on.

„Više ne možemo da predvidimo godišnja doba“: zašto indonežanski način razmišljanja o uglju mora da se promeni

„Sa mnogim nestalima i nekim udaljenim područjima koja su i dalje nedostupna, broj žrtava će verovatno porasti“, rekao je Valintukan.

Sedamnaest tela je pronađeno do četvrtka u okrugu Južni Tapanuli i osam tela u gradu Sibolga, rekao je Valintukan. U susednom okrugu Centralni Tapanuli, klizišta su pogodila nekoliko kuća, usmrtivši najmanje jednu četvoročlanu porodicu, kao i jednu osobu pronađenu mrtvu u poplavama u gradu Padang Sidempuan.

Spasioci su takođe pronašli dva tela u okrugu Pakpak Barat i tragali su za pet osoba koje su prijavljene kao nestale u Humbang Hasundutanu, gde su četvoro seljana poginula u klizištima, rekao je Valintukan. Najmanje jedan stanovnik je poginuo kada su blato i krš udarili u glavni put na malom ostrvu Nias, dodao je.

Poplave su se dešavale i na drugim delovima ogromnog arhipelaga, uključujući Aćeh i Zapadnu Sumatru, gde su hiljade kuća poplavljene, mnoge do krovova, saopštila je agencija za katastrofe.

Spasioci su do četvrtka pronašli najmanje devet tela nakon što su klizišta izazvana bujičnim kišama pogodila tri sela u Centralnom Aćehu u sredu, rekao je šef okruga Halili Joga, koji je pozvao lokalnu agenciju za katastrofe da rasporedi bager kako bi izvukla najmanje dve osobe zatrpane pod blatom.

Agencija za ublažavanje katastrofa u Aćehu saopštila je da je skoro 47.000 ljudi raseljeno zbog poplava u provinciji, primoravajući oko 1.500 stanovnika da pobegnu u privremena skloništa.