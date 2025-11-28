Slušaj vest

Dramatičan snimak prikazuje trenutak kada otac (28) drži svoju tek rođenu bebu na jahti, samo pet minuta pre nego što je tragično stradao u sudaru sa džet skijem pred očima svoje porodice.

Ali Votson (28) uživao je u vožnji brodom sa svojom partnerkom Šarlot Leskoti i njihovom ćerkom Suli u Dubaiju, gde se porodica iz Velike Britanije preselila pre nekoliko nedelja u potrazi za boljim životom. Nekoliko trenutaka kasnije, Ali je seo na džet ski, ali se u njega velikom brzinom zabio drugi skuter kojim je upravljao instruktor, a iza njega je sedela putnica. Prema rezultatima istrage objavljenim juče, Ali je poginuo na licu mesta.

U dodatnom tragičnom obratu, Šarlot je kasnije otkrila da je Ali otkazao njihovu polisu životnog osiguranja, zbog čega nije mogla da preuzme ni njihove stvari poslate u Dubai, jer je sve bilo registrovano na njega. Danas koristi TikTok kako bi druge porodice upozorila na važnost životnog osiguranja.

Emotivni snimak koji je podelila prikazuje mladog oca kako na jahti nježno drži i mazi svoju bebu pored partnerke, samo nekoliko minuta pre nesreće. Na snimku se vidi kako ljubi svoju ćerkicu u obraz dok je drži u naručju.

„Još ne znaju, ali pet minuta kasnije on će se voziti na džet skiju i strašna nesreća će mu oduzeti život“, napisala je uz video. Dodala je da su tog 6. decembra 2020. godine imali sasvim običan dan, sve dok ih nije zadesila tragedija.

Tokom suđenja u Ekseteru navedeno je da je Ali upravljao jednim vodenim skuterom kada ga je udario drugi, koji je velikom brzinom vozio instruktor sa ženom putnicom. Istražnom veću rečeno je da je putnica, koja je inače spasilac, skočila s vozila uplašena brzinom neposredno pre sudara.

Udar je Alija izbacio u vazduh, nakon čega je pao licem nadole u vodu. Umro je na mestu događaja od posledica teških povreda grudnog koša.

Šarlot je priznala da ju je potpuno slomila vest da njihovo životno osiguranje nije bilo aktivno.

Sada nastoji da podigne svest o finansijskoj sigurnosti i da sačuva uspomenu na Alija.