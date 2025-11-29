(UZNEMIRUJUĆE) KAMERA SNIMILA TRENUTAK SMRTI: Bujica nosi drveće, stene i kuće kao da su od papira! Skoro 250 mrtvih, nestao ogroman broj ljudi! (FOTO/VIDEO)
Najmanje 248 ljudi je poginulo, a za više od 100 se još uvek traga posle katastrofalnih poplava i klizišta koji su pogodili indonežansko ostrvo Sumatru.
Razornu moć prirode, podstaknutu monsunskim kišama, dodatno je pojačao i potres magnitude 6,3 koji je u četvrtak potresao isto područje, piše Skaj njuz.
Očajnička potraga za preživelima
Spasilačke ekipe ulažu velike napore kako bi se probile do zabačenih područja koja su zbog uništenih puteva i prekinutih komunikacionih veza potpuno odsečena od sveta. Vlasti strahuju da će crne brojke i dalje rasti.
Dramatični snimci s terena prikazuju spasioce kako se probijaju kroz blato do pojasa, dok stotine policajaca, vojnika i lokalnih stanovnika golim rukama i lopatama prekopavaju ruševine. Njihove napore dodatno otežava jaka kiša koja ne prestaje da pada.
U pokrajini Aćeh, poplavljeni putevi onemogućili su dopremanje teške mehanizacije do planinskih zaseoka koje su pogodili odroni blata i kamenja.
Razmere katastrofe
Monsunske kiše koje su padale prošle nedelje uzrokovale su izlivanje reka u pokrajini Severna Sumatra. Bujice su protutnjale kroz planinska sela, noseći sve pred sobom i potapajući hiljade kuća, izvestila je Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama.
Avioni dostavljaju pomoć i potrepštine u najteže pogođeni okrug Centralni Tapanuli. Katastrofa je teško pogodila i okrug Agam na Zapadnoj Sumatri, gde je život izgubilo najmanje 76 osoba.
Uobičajena pretnja
Indonezija, arhipelag s više od 17.000 ostrva, često se suočava s poplavama i klizištima tokom sezone kiša, koja traje od oktobra do marta. Milioni ljudi žive u planinskim područjima ili u blizini plodnih poplavnih ravnica, što ih čini posebno ranjivim.
Ova katastrofa dolazi samo nedelju dana nakon što je gotovo 1.000 ljudi iz tri sela na ostrvu Javi moralo da napusti svoje domove zbog erupcije vulkana Semeru, najvišeg na tom ostrvu.