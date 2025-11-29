Slušaj vest

Najmanje 248 ljudi je poginulo, a za više od 100 se još uvek traga posle katastrofalnih poplava i klizišta koji su pogodili indonežansko ostrvo Sumatru.

Razornu moć prirode, podstaknutu monsunskim kišama, dodatno je pojačao i potres magnitude 6,3 koji je u četvrtak potresao isto područje, piše Skaj njuz.

Očajnička potraga za preživelima



Spasilačke ekipe ulažu velike napore kako bi se probile do zabačenih područja koja su zbog uništenih puteva i prekinutih komunikacionih veza potpuno odsečena od sveta. Vlasti strahuju da će crne brojke i dalje rasti.

Dramatični snimci s terena prikazuju spasioce kako se probijaju kroz blato do pojasa, dok stotine policajaca, vojnika i lokalnih stanovnika golim rukama i lopatama prekopavaju ruševine. Njihove napore dodatno otežava jaka kiša koja ne prestaje da pada.

U pokrajini Aćeh, poplavljeni putevi onemogućili su dopremanje teške mehanizacije do planinskih zaseoka koje su pogodili odroni blata i kamenja.

Razmere katastrofe



Monsunske kiše koje su padale prošle nedelje uzrokovale su izlivanje reka u pokrajini Severna Sumatra. Bujice su protutnjale kroz planinska sela, noseći sve pred sobom i potapajući hiljade kuća, izvestila je Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama.

Avioni dostavljaju pomoć i potrepštine u najteže pogođeni okrug Centralni Tapanuli. Katastrofa je teško pogodila i okrug Agam na Zapadnoj Sumatri, gde je život izgubilo najmanje 76 osoba.

Uobičajena pretnja



Indonezija, arhipelag s više od 17.000 ostrva, često se suočava s poplavama i klizištima tokom sezone kiša, koja traje od oktobra do marta. Milioni ljudi žive u planinskim područjima ili u blizini plodnih poplavnih ravnica, što ih čini posebno ranjivim.