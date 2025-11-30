Slušaj vest

Rusijaje u petak izvela još jednu opasnu demonstraciju moći prema NATO-u. Kako saznaje Bild, četiri ruska lovca MiG-31 poletela su prema zapadu i izazvala uzbunu u Poljskoj, koja je odmah podigla borbenu spremnost svoje protivvazdušne odbrane.

U reakciju na provokaciju su bili uključeni i pripadnici nemačkog Luftvafea.

Prema vojnim izvorima, MiG-ovi 31 leteli su ruskim vazdušnim prostorom u smeru zapadne granice. Iako Poljsku od Rusije dele Belorusija i Ukrajina, reč je o najbržem borbenom avionu na svetu, s mogućnošću postizanja brzine od 3000 km/h, teoretski bi poljski vazdušni prostor mogao da dosegne za manje od 15 minuta.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da MiG-31 može da nosi hipersoničnu raketu Kinžal, zbog čega NATO takve letove prati s posebnom pažnjom.

Poljska digla borbenu gotovost PVO sistema na najviši nivo



Poljsko ratno vazduhoplovstvo i na terenu raspoređene NATO snage reagovale su odmah. Patriot sistemi stavljeni su u najviši stepen pripravnosti, spremni za trenutno lansiranje projektila u slučaju ulaska neprijateljskog aviona.

U bezbednosnim merama učestvovali su i nemački vojnici, konkretno dva Patriot sistema Luftvafea koji štite ključni aerodrom u Rešovu, preko kojeg gotovo sva NATO vojna pomoć stiže u Ukrajinu.

- U petak je zabeležena aktivnost u ruskom vazdušnom prostoru, a snage protivvazdušne odbrane raspoređene u Poljskoj reagovale su u skladu s procedurama. U to ulaze i dva Patriot sistema Luftvafea - rekao je portparol Luftvafea, potvrđujući ozbiljan incident.

Prema NATO izvorima, ruski avioni su se nakon određenog vremena okrenuli i vratili.

"Rusija nas stalno testira"

- Rusija nas neprestano testira. Žele da vide kako reagujemo - rekao je jedan NATO oficir za Bild.

Dodao je kako je vrlo verovatno da ruski sistemi za nadzor beleže trenutak kada NATO diže borbenu spremnost.