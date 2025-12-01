Slušaj vest

Stanovnici Sumatre, indonežanskog ostrva koje su opustišile velike poplave i u kojima je poginulo više od 400 ljudi, kradu flaširanu vodu i hranu da bi opstali u najgroženijim područjima, saopštile su juče vlasti. Pomoć stiže sporo zbog lošeg vremena, a portparol policije Feri Valintukan je izjavio da je ta služba sinoć primila prijave o provalama u prodavnice i krađi. 

"Pljačka se dogodila pre nego što je stigla pomoć. (Stanovnici) nisu znali da će pomoć stići i brinuli su se da će umreti od gladi", rekao je on.

Na Sumatri je oštećeno oko 3.000 kuća, a interno je raseljeno 290.700 ljudi, dok se 402 osobe vode kao nestale u provincijama Aćeh, Severnoj i Zapadnoj Sumatri.

Poplave i klizišta u Indoneziji Foto: HOTLI SIMANJUNTAK/EPA

Poplave su izazvale odrone, oštetile puteve, odsekle delove ostrva i oborile telefonske linije, što je navelo zvaničnike da koriste satelitski internet Starlink za operacije pomoći.

Satelitski internet servis Starlink je juče na Iksu objavio da će pružati besplatne usluge do kraja godine svim korisnicima pogođenim poplavama u Indoneziji i Šri Lanki.

Očekuje se da će broj žrtava u Indoneziji koji je zasad 442, još porasti.

Poplave u Indoneziji Foto: Nazar Chaniago/AP, HOTLI SIMANJUNTAK/EPA

Zvaničnici Šri Lanke gde su takođe poplave i odroni, saopštili su da je broj žrtava u toj zemlji porastao na 193, da se ne zna šta je sa 228 ljudi, a 148.000 je interno raseljeno.

Kurir.rs/Beta

