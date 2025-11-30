Slušaj vest

Muškarac je osuđen u Velikoj Britaniji zbog posedovanja i distribucije ekstremno desničarske muzike i materijala.

Norbert Đurčik u Hereforda uhapšen je u maju prošle godine zbog albuma čiji tekstovi krše zakon o terorizmu i imaju za cilj podsticanje rasne mržnje.

U oktobru se izjasnio krivim za jednu tačku distribucije i dve tačke posedovanja takvog materijala.

U četvrtak, pred Kraljevski sud u Vusteru, 48-godišnjak je osuđen na 40 meseci zatvora za svako delo, a kazne će se izdržavati istovremeno.