Norbert Đurčik u Hereforda uhapšen je u maju prošle godine zbog albuma čiji tekstovi krše zakon o terorizmu i imaju za cilj podsticanje rasne mržnje
SUD BEZ MILOSTI
OSUĐEN ZBOG POSEDOVANJA I DISTRIBUCIJE EKSTREMNO DESNIČARSKE MUZIKE! Osuđen na 40 meseci zatvora
Muškarac je osuđen u Velikoj Britaniji zbog posedovanja i distribucije ekstremno desničarske muzike i materijala.
Norbert Đurčik u Hereforda uhapšen je u maju prošle godine zbog albuma čiji tekstovi krše zakon o terorizmu i imaju za cilj podsticanje rasne mržnje.
U oktobru se izjasnio krivim za jednu tačku distribucije i dve tačke posedovanja takvog materijala.
U četvrtak, pred Kraljevski sud u Vusteru, 48-godišnjak je osuđen na 40 meseci zatvora za svako delo, a kazne će se izdržavati istovremeno.
Pretresom njegove kuće pronađeno je više od 2.000 ploča koje je kupovao i prodavao širom Velike Britanije i Evrope.
(Kurir.rs/BBC/P.V.)
