Slušaj vest

Muškarac je osuđen u Velikoj Britaniji zbog posedovanja i distribucije ekstremno desničarske muzike i materijala.

Norbert Đurčik u Hereforda uhapšen je u maju prošle godine zbog albuma čiji tekstovi krše zakon o terorizmu i imaju za cilj podsticanje rasne mržnje.

U oktobru se izjasnio krivim za jednu tačku distribucije i dve tačke posedovanja takvog materijala.

U četvrtak, pred Kraljevski sud u Vusteru, 48-godišnjak je osuđen na 40 meseci zatvora za svako delo, a kazne će se izdržavati istovremeno.

Pretresom njegove kuće pronađeno je više od 2.000 ploča koje je kupovao i prodavao širom Velike Britanije i Evrope.

(Kurir.rs/BBC/P.V.)

Ne propustitePlaneta"POLJSKA NA PRVOM MESTU": Predsednik Navrocki na tradicionalnom maršu desničarskih snaga (FOTO)
Poljska.jpg
Planeta"BORITE SE ILI UMRITE": Ilon Mask uputio poruku desničarima u Londonu (VIDEO)
Ilon Mask
PlanetaOSMORO UHAPŠENIH NAKON SUKOBA DESNIČARA I MIGRANATA: Haos u Španiji, policija je svuda! (VIDEO)
epa-quique-garcia.jpg
PlanetaMASOVNE TUČE MIGRANATA I DESNIČARA! PREMLAĆUJU SE PO ULICAMA, STOLICE LETE NA SVE STRANE: Bukti sukob u španskom gradiću, jedan incident izazvao HAOS (VIDEO)
MixCollage-13-Jul-2025-02-10-PM-7452.jpg