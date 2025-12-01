Slušaj vest

Jedan od vodećih britanskih eksperata za sajber bezbednost, profesor Alan Vudvord sa univerziteta Sari, u jednom od brojnih predviđanja šta nas čeka u skorijoj budućnosti, rekao da će kriminalci koristiti veštačku inteligenciju za hakerske napade.

Profesor je ocenio da će veštačka inteligencija omogućiti napadačima da izvode sve sofisticiranije napade socijalnog inženjeringa, što jasno ukazuje da kriminalci i drugi akteri (uključujući države) mogu koristiti AI za hakovanje.

U svetlu globalnih tenzija kao i prisustvo kriminalnih grupa i kartela na mreži, koje trenutno vidite najveće sajber pretnje i trendove za 2025, i kako se organizacije mogu pripremiti za njih?

"Najveća pretnja biće ransomver napadi. To mogu biti kriminalci koji traže finansijsku dobit, ali i države koje žele da destabilizuju sisteme ili izazovu poremećaje. Neke države koriste kriminalce kao posrednike da bi mogle da poriču direktnu odgovornost, dok istovremeno ostvaruju svoj cilj. Takođe, države pod jakim sankcijama mogu koristiti napade da pribave sredstva kako bi zaobišle te sankcije", rekao je Vudvord za Kurir.

Dve kategorije napada

Koji nedavni sajber incidenti su imali najveći uticaj na globalnu bezbednost i koje lekcije možemo izvući iz njih?

"Incidenti spadaju u dve kategorije. Prvi su napadi na velike kompanije, poput "Jaguar Land Rover" i "Marks & Spencer", koji su izazvali ogromne finansijske gubitke i imali uticaj i na nacionalne ekonomije. Drugi su proboji u veoma osetljive mreže, često od država koje žele da prikupe podatke; primer je slučaj (hakerske grupe iz Kine) "Salt Typhoon", koji je pristupio nadzornoj infrastrukturi američkih telekomunikacija. Lekcija je da bezbednost zahteva stalnu budnost; to je kontinuirani proces koji uključuje ljude, procedure i tehnologiju. Napadi će se desiti, i zato je ključan plan za reagovanje kada do incidenta dođe."

Kako se očekuje da će veštačka inteligencija i kvantno računarstvo uticati na sajber pretnje u narednim godinama?

"Veštačka inteligencija će omogućiti napadačima da izvode sve sofisticiranije napade socijalnog inženjeringa. Nadamo se da će AI sistemi sprečavati kreiranje malicioznog koda, ali to je nešto na šta treba biti spreman. S druge strane, veštačka inteligencija može pomoći u prepoznavanju obrazaca napada, detekciji neobičnog ponašanja i prepoznavanju napada u trenutku početka, čak i kada je mreža kompromitovana. Kvantno računarstvo je neizvesno, ali neki napadači prikupljaju podatke sada kako bi ih kasnije mogli dešifrovati, uglavnom u državnim operacijama".

Bezbednost varira po državama

Postoje li sektori ili regioni koji su posebno ranjivi na sajber napade?

"Ne postoji sektor koji je značajno slabije zaštićen, ali varira po državama. Neke, poput Velike Britanije, imaju jake programe zaštite kritične infrastrukture. Male zemlje imaju manje resursa, ali međunarodna saradnja i centri izvrsnosti pomažu u smanjenju neravnoteže. Bezbednost je stalni proces i zahteva kontinuiranu saradnju između država."

Kako se Evropska unija priprema za prekogranične sajber pretnje i koji su najveći izazovi u koordinaciji bezbednosnih mera među članicama?

"EU već ima planove za pripremu i koordinaciju borbe protiv sajber kriminala, ali države članice moraju aktivno učestvovati i primenjivati mere unutar svojih granica. EU jača saveze sa SAD, Australijom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Kanadom, Indijom i Singapurom. Očekuju se zajedničke operacije i timovi koji će se baviti ključnim problemima, a veći fokus će biti i na ulozi međunarodnih organizacija u podizanju standarda i sprečavanju kriminalaca da deluju sa svoje teritorije."

Vudvord je britanski stručnjak za sajber bezbednost i trenutno radi na Univerzitetu u Sariju kao profesor-saradnik.

Prve akademske korake napravio kao je fizičar, tokom postdiplomskog studija na Institutu za istraživanje zvuka i vibracije (ISVR), a onda je prešao na inženjering i specijalizuje se u obradi signala i metoda za vraćanje oštećenih signala.

Kasnije je radio za britansku vladu, baveći se signalnom i informacionom bezbednošću, a potom je prešao u privatni sektor.

Povremeno je sagovornik Gardijana, BBC-ja i ostalih vodećih medija na Ostrvu.