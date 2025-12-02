Slušaj vest

Slovenija danas po drugi put u aktuelnom mandatu preuzima jednomesečno predsedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, a kao jedan od najvažnijih događaja ističe se prva poseta Siriji nakon završetka rata. Dvogodišnji mandat nestalne članice SB UN Sloveniji ističe krajem godine.

Prvo predsedavanje u okviru drugog mandata, Slovenija je imala u septembru prošle godine.

"Prošle godine smo razmenjivali mišljenja o budućnosti UN, a ove godine se fokusiramo na ulogu budućeg Generalnog sekretara UN", rekao je slovenački ambasador pri UN Samuel Žbogar, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).

Proces izbora naslednika Antonija Gutereša započeo je prošlog utorka, a izbori su naredne godine. Slovenija je među državama koje se zalažu da po prvi put u istoriji ovu funkciju preuzme žena.

Žbogar, koji je do 2020. godine bio specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu i Metohiji, početkom decembra će predvoditi SB UN u poseti Siriji i Libiji.

Tokom slovenačkog predsedavanja teme na SB UN biće situacija u Ukrajini, Avganistanu, Bliskom istoku, kao i kriza u nekoliko afričkih država.

Zadovoljstvo uspešnim drugim mandatom u SB UN iskazala je ministarka spoljnih poslova Slovenije Tanja Fajon, koja je istakla da je "Slovenija svojim delovanjem izgradila ugled i ispunila obaveze da deluje transparentno i razgovara sa svima".

Slovenija je prvi put nestalna članica SB UN bila u periodu od 1998. do 1999. godine.