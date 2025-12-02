Slušaj vest

Sud u Bangladešu osudio je bivšu premijerku Šeik Hasinu na pet, i njenu rođaku Tulip Sidik koja je poslanica u parlamantu Velike Britanije na dve godine zatvora zbog korupcije.

Hasina je u novembru osuđena na smrt zbog zločina protiv čovečnosti među kojima su i suzbijanje masovnog ustanka kojim je okončana njena 15-godišnja vladavina prošle godine, i trenutno je u egzilu u Indiji.

Sud je u vezi s novom presudom, zbog korupcije, saopštio da je Hasina zloupotrebila svoju moć kao premijerka, dok je Sidik "kriva za koruptivni uticaj na svoju tetku (Hasinu) kako bi pomogla svojoj majci da dobije zemljišnu parcelu.

Hasinina stranka Avami liga saopštila je da je presuda "potpuno očekivana".

"Optužbe protiv Šeik Hasine, njene sestre i mnogih drugih, uključujući članove njene uže i šire porodice, čvrsto negiramo. Proces ne prolazi nijedan razuman test sudske pravičnosti, što je stav koji su snažno istakli i lokalni i međunarodni pravni stručnjaci", navodi se u saopštenju stranke.

Tužilaštvo je saopštilo da je u slučaju Tulip Sidik, njoj suđeno kao državljanki Bangladeša, međutim Sidik je osporila tu tvrdnju i rekla da je ona britanska državljanka, a ne državljanka Bangladeša.

Sidik je dodala da ovo suđenje pedstavlja "kompletnu farsu".

Foto: HARISH TYAGI/EPA

"Moj fokus je uvek bio na mojim biračima u Hempstedu i Hajgejtu i odbijam da me ometa prljava politika Bangladeša", izjavila je Sidik.

U januaru je Sidik podnela ostavku na mesto ministarke u kabinetu premijera Britanije Kira Starmera pod pritiskom zbog veza sa Hasinom.

Sidik je rekla da je oslobođena optužbi, ali daje ostavku na mesto sekretarke za ekonomiju u Ministarstvu finansija jer je to pitanje postalo "odvlačenje pažnje od rada vlade".

Hasan, tužilac, rekao je u ponedeljak da će se obratiti britanskoj vladi preko Ministarstva spoljnih poslova Bangladeša u vezi sa Sidikovom presudom.

Tužilaštvo Bangladeša saopštilo je danas da će kontaktirati vladu Velike Britanije povodom presude koju je dobila Sidik.

Britanska Laburistička partija saopštila je da ne priznaje presudu Sidik, jer Sidik nije imala pristup "fer i legalnom sudskom procesu, kao i da nikada nije informisana o optužbama protiv nje".