Snage specijalnih operacija (SSO) Oružanih snaga Ukrajine pogodile su danas područje gde se skladište i lansiraju ruske bespilotne letelice tipa "Šahed" u blizini rta Čauda na Krimu.

"Neprijatelj konstantno koristi navedenu teritoriju na jugu Krima za lansiranje udarnih bespilotnih letelica različitih tipova po civilnoj infrastrukturi Ukrajine. Snage specijalnih operacija nastavljaju da preduzimaju asimetrične akcije radi smanjenja ofanzivnih sposobnosti ruske vojske", navodi se u objavi SSO na Fejsbuku.

Ranije su Pomorske snage Združenih snaga Ukrajine prikazale snimak udara po ruskom komandno-dispečerskom punktu, skladištima bespilotnih letelica i više objekata protivvazdušne odbrane na aerodromu Saki u okupiranom Krimu.