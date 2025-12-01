"Dom je tamo gde je srce"

Prva dama SAD i supruga američkog predsednika Donalda Trampa - Melanija Tramp predstavila je ovogodišnju božićnu dekoraciju Bele kuće. U objavi na "Iksu" u ponedeljak, ona je otkrila temu sezone: "Dom je tamo gde je srce".

- Ovog Božića, hajde da proslavimo ljubav koju nosimo u sebi i podelimo je sa svetom oko nas. Uostalom, gde god da se nalazimo, možemo stvoriti dom ispunjen beskonačnim mogućnostima - napisala je prva dama.

Dekoracije za praznike 2025. postavljene su tokom renoviranja rezidencije predsednika i prve dame, koje uključuje rušenje bivšeg Istočnog krila Bele kuće i izgradnju nove sale za balove vredne oko 200 miliona dolara.

Ovogodišnja dekoracija prati temu crvene, bele i plave boje. U Crvenoj sobi Bele kuće, plavi leptiri ukrašavaju božićnu jelku zajedno sa belim trakama na kojima piše "Fostering the Future" i belim ukrasima sa natpisom "Be Best", kampanje prve dame za podizanje javne svesti, piše ABC News.

Kamin u Crvenoj sobi posvećen je zajednici hraniteljskih porodica, jednoj od glavnih tema prve dame, prema saopštenju Bele kuće.

U Istočnoj sobi, dekoracija slavi 250. godišnjicu Sjedinjenih Američkih Država.

Među ukrasima se nalazi i medena kuća za 2025. godinu, teška 55 kilograma, koja je izložena u Državnoj trpezariji Bele kuće.

