9:40

Tanker sa ruskom zastavom napadnut kod obale Turske

Tanker "MIDVOLGA-2", koji plovi pod ruskom zastavom iz te zemlje ka Gruziji, napadnut je kod obale Turske, članice NATO.

Britanski Indipendent prenosi da su to objavile turske pomorske vlasti koje su navele da nije povređen niko od od 13 mornara na plovilu koje prevozi suncokretovo ulje.

Navodi se da je tanker napadnut na 130 kilometara od obale, ali bez navođenja drugih detalja.

Turska televizija NTV je objavila da je u napadu korišćen dron kamikaza.

9:38

Evo gde je danas Zelenski

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski dolazi danas u Irsku u prvu zvaničnu posetu, u pratnji prve dame Olene Zelenske.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

9:35

Rusi objavili zauzimanje Pokrovska uoči razgovora u Kremlju

Kremlj je sinoć saopštio da su ruske snage zauzele grad Pokrovsk na istoku Ukrajine, ključno logističko čvorište za trupe pod komandom Kijeva, kao i Vovčansk na severoistoku, kao i da je Putin obavešten o tome.

Objvaljeno je i da je ruski predsednik Vladimir Putin posetio komandni centar trupa koje su angažovane u ratu u Ukrajini i poručio da te snage moraju da se spreme za nastavak borbi i tokom ove zime.

Ministarstvo odbrane u Moskvi objavilo je video snimak na kojem se navodno vide ruske trupe u Pokrovsku ili Krasnoarmejsku, kako ga Rusi zovu.

9:33

Raniji susreti Vitkofa sa Putinom

Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

Vladimir Putin Stiv Vitkof Foto: KRISTINA KORMILITSYNA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ruski predsednik Vladimir Putin primio u Kremlju Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, uoči isteka roka za prekid vatre u Ukrajini Foto: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia, GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

9:32

Ovim avionom je Trampov izaslanik do sada išao u Rusiju

Avion Trampovog izaslanika Stiva Vitkofa sleteo u Moskvu Foto: Maksim Blinov / Sputnik / Profimedia

9:20

Vitkofov avion poleteo za Moskvu

Ruska agencija Tas objavila je izjavu izvora iz kontrole letenja da je avion, za koji se veruje da prevozi specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa, napustio vazdušni prostor SAD i uputio se ka Rusiji.

Izvor je naveo da je avion poleteo s aerodroma na Floridi oko 1 sat noćas po lokalnom vremenu (sedam sati u Srbiji).