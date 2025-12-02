Stiv Vitkof, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa i Džared Kušner, zet šefa Bele kuće razgovaraće danas u Moskvi sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o mogućem načinu za okončanje rata u Ukrajini.

Tramp je više puta rekao da želi da okonča rat u Ukrajini, ali njegovi dosadašnji napori, uključujući samit sa Putinom u Aljasci u avgustu, još nisu doneli mir.