RUSKI TANKER NAPADNUT KOD OBALE NATO ZEMLJE DOK TRAMPOVI LJUDI LETE KA MOSKVI! Turske vlasti objavile stanje mornara, udar uoči ključnih pregovora sa Putinom
Stiv Vitkof, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa i Džared Kušner, zet šefa Bele kuće razgovaraće danas u Moskvi sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o mogućem načinu za okončanje rata u Ukrajini.
Tramp je više puta rekao da želi da okonča rat u Ukrajini, ali njegovi dosadašnji napori, uključujući samit sa Putinom u Aljasci u avgustu, još nisu doneli mir.
Američki mirovni plan od 28 tačaka pojavio se prošle nedelje, ali je izazvao bojazan kod ukrajinskih i evropskih zvaničnika koji smatraju da se povinuje ključnim zahtevima Moskve prema NATO, kontroli Moskve nad petinom Ukrajine i ograničenjima ukrajinske vojske.
Evropske sile su potom iznele kontrapredlog za mir, a na razgovorima u Ženevi, SAD i Ukrajina su saopštile da su stvorile "ažurirani i usavršeni mirovni okvir" za okončanje rata.
Tanker sa ruskom zastavom napadnut kod obale Turske
Tanker "MIDVOLGA-2", koji plovi pod ruskom zastavom iz te zemlje ka Gruziji, napadnut je kod obale Turske, članice NATO.
Britanski Indipendent prenosi da su to objavile turske pomorske vlasti koje su navele da nije povređen niko od od 13 mornara na plovilu koje prevozi suncokretovo ulje.
Navodi se da je tanker napadnut na 130 kilometara od obale, ali bez navođenja drugih detalja.
Turska televizija NTV je objavila da je u napadu korišćen dron kamikaza.
Evo gde je danas Zelenski
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski dolazi danas u Irsku u prvu zvaničnu posetu, u pratnji prve dame Olene Zelenske.
Rusi objavili zauzimanje Pokrovska uoči razgovora u Kremlju
Kremlj je sinoć saopštio da su ruske snage zauzele grad Pokrovsk na istoku Ukrajine, ključno logističko čvorište za trupe pod komandom Kijeva, kao i Vovčansk na severoistoku, kao i da je Putin obavešten o tome.
Objvaljeno je i da je ruski predsednik Vladimir Putin posetio komandni centar trupa koje su angažovane u ratu u Ukrajini i poručio da te snage moraju da se spreme za nastavak borbi i tokom ove zime.
Ministarstvo odbrane u Moskvi objavilo je video snimak na kojem se navodno vide ruske trupe u Pokrovsku ili Krasnoarmejsku, kako ga Rusi zovu.
Raniji susreti Vitkofa sa Putinom
Ovim avionom je Trampov izaslanik do sada išao u Rusiju
Vitkofov avion poleteo za Moskvu
Ruska agencija Tas objavila je izjavu izvora iz kontrole letenja da je avion, za koji se veruje da prevozi specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa, napustio vazdušni prostor SAD i uputio se ka Rusiji.
Izvor je naveo da je avion poleteo s aerodroma na Floridi oko 1 sat noćas po lokalnom vremenu (sedam sati u Srbiji).