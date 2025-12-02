Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bio je okružen "magičnim krugom" najbližih saradnika umešanih u korupcionaški skandal koji je ugrozio i samog šefa države u Kijevu.

Frančesko Batistini, izveštač italijanskog lista Korijere dela sera iz Ukrajine, objašnjava ko su ljudi iz tog "magičnog kruga" - Jermak, Mindič, Černišov i Koljubajev, a pominje i Rustema Umerova, šefa pregovaračkog tima koji je na Floridi u nedelju bio oči u oči s američkom delegacijom i sa šefom Stejt departmenta Markom Rubijom radio na uslovima za okončanje rata sa Rusijom.

- I kako si poneo kutiju?

- Imala je ručku, kao na torbi za laptop. Unutra sam stavio milion dolara... U stvari, sačekaj da proverim bolje: ne, milion i 600 hiljada dolara... Nositi tako kutiju sa novcem, u ruci, ulicama Kijeva…! Nije bilo baš mnogo zabavno, prijatelju moj, veruj mi.

Tako se to radilo, sudeći po presretnutim razgovorima: uzeli bi keš i ponekad nisu ni gledali koliko je tu novca.

Ili su previše brinuli da ih ne otkriju ili je to možda to bila samo sića za njih, pošto su obrtali desetine miliona dolara.

Osećali se nedodirljivim

Kada Timur Mindič, glavnoosumnjičeni za korupciju, priča telefonom sa tadašnjim ministrom energetike Hermanom Haluščenkom, oseća se da je ton u glasu nekoga ko se oseća nedodirljivim.

1/3 Vidi galeriju Timur Mindič, saradnik i prijatelj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Foto: Screenshot YT

Smeju se.

Ohrabruju jedan drugog.

U jednom trenutku nepažnje pomenu imenom i samog Zelenskog.

Foto: Shutterstock, Društvene Mreže, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ne znaju da se njihov razgovor prisluškuje u Nacionalnom antikorupcijskom birou Ukrajine (NABU).

Tamo je inspektorka Olena Ščerban koja ne može da bude srećnija.

- Ovog puta ih imamo! Doprli smo do najužeg kruga, do predsednikove "porodice".

1/5 Vidi galeriju Herman Haluščenko, ministar pravde Ukrajine suspendovan zbog istrage o korupciji u nuklearnom sektoru Foto: STEPHANIE LECOCQ/EPA

Kako očuvati "porodicu"

A najveći problem Zelenskom u ovim ratnim godinama bilo je upravo očuvanje te porodice.

Prema NABU, "kriminalni sistem" koji su saradnici Zelenskog razvili podrazumevao je uzimanje od deset do 15 odsto od svih ugovora "Enerhoatoma", državnog preduzeća za nuklearnu energiju.

U pitanju je krađa između 75 i 100 miliona evra.

1/7 Vidi galeriju Andrij Jermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA, LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Gorepomenuta kutija sa ručkom predstavljala je izuzetak od pravila.

Skoro nikada se nije dešavalo da traže keš.

To izveštaču italijanskog dnevnika iz Kijeva priča ukrajinski biznismen koji je podlegao, "kao i svi drugi", pohlepnim zahtevima.

1/14 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

- To nisu ljudi koja prlja ruke gotovinom. Tražili bi da ih isplatiš za posredničke usluge preko konsultantske firme. Ili pak na još finiji način, imali bi ljude koji ti natovare poresku kontrolu Kazna je uvek bila veća od minimalnih utvrđenih iznosa. Tako da je uvek postojao način.

Na meti i crkva

Jednom se na meti našla i crkva.

Humanitarna pomoć vredna milion evra od koje bi četiri petine iznosa zvanično otišlo na "troškove zastupanja i komunikacija", da je ta malverzacija otkrivena.

Artem Koljubajev Foto: Evgen Kotenko / UkrInform / Profimedia

Iza velikih političkih strategija Zelenskog, bilo da je bio svestan toga ili ne, prema navodima optužnice bili su njegov veliki prijatelj Andrij Jermak, doskorašnji šef kabineta koji je osmišljavao poslovnu taktiku i predsednikov avatar Mindič, producent šou programa najpoznatijeg ukrajinskog komičara sa zlatnom WC šoljom u kući, koji je "udarao reket" političarima, biznismenima, svakome do mkoga bi došli.

Porošenko mogao samo da sanja o ovome

Postojala su dva osnovna principa njihove nedodirljivosti: prvi je bilo ratno stanje i ovlašćenja kakva nikada nisu viđena pre njegovog uvođenja 2022. godine, a drugi je bila parlamentarna većina (254 od ukupno 450 poslanika u Verhovnoj radi).

Sve to je Petro Porošenko, prethodnik Zelenskog na funkciji predsednika, mogao samo da sanja.

1/6 Vidi galeriju Oleksij Černišov, bivši ukrajinski vicepremijer Foto: Sean Gallup / POOL/Getty Images Europe POOL, RAFAL GUZ/PAP, OLIVIER HOSLET/EPA

Bilo je je i onih koji su se opirali: premijerka Julija Sviridenko, velika rivalka Jermaka, koju podržava američki ministar finansija Skot Besent.

I general Valerij Zalužnji, koji je "u egzilu" u Londonu gde je postavljen za ukrajinskog ambasadora u Velikoj Britaniji.

1/10 Vidi galeriju Bivši ukrajinski predsednik Petro Porošenko Foto: AP Piotr Molecki, Youtube/Defense TV/BBC Newsnight/Make It, EPA / Stepan Franko

Ili pak Dmitro Kuleba, bivši ministar spoljnih poslova, koji je "torpedovan" jer je bio isuviše autonoman.

Tu je i Oleksandr Kubrakov, nekadašnji ministar infrastrukture s ambicijama da postane premijer, koji je oteran zbog isuviše bliskih veza sa bivšim američkim predsednikom Džoom Bajdenom.

1/6 Vidi galeriju Valerij Zalužni Foto: Printskrin / You Tube, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, Printscreen Twitter

Ili Mihailo Fedorov, vicepremijer koji je želeo da sve bude čisto u biznisu oko dronova i oko novca koje je Jermak garantovao svom "bratu" Artemu Koljubajevu, filmskom producentu koji je sarađivao i sa Zelenskim.

"Magični krug" bio je zapravo vatreni krug u koji se teško ulazilo, ali se još teže iz njega izlazilo.

I Umerov pod istragom

Pod istragom je i Umerov, šefa Saveta za nacionalnu bezbednost i bivši ministar odbrane, kojeg je lično Zelenski odabrao da umesto Jermaka predvodi ukrajinsku delegaciju na pregovorima na Floridi.

Neimenovani poslanik Verhovne rade kaže da je "krivica Zelenskog u tome što nije slušao one koji su videli da se krade i uključivali sirene za uzbunu".

1/4 Vidi galeriju Rustem Umerov Foto: EPA Presidential Press Service Han

A zvono za uzbunu oglasilo se još u junu, kada je tadašnji vicepremijer Oleksij Černišov uhapšen, pa pušten uz kauciju od 2,9 miliona dolara).

Nikada pre toga se nije desilo da političar tog ranga završni direktno iza rešetaka.

A otkrilo se da se on nije "gadio" keša: dobijao ga je u svojoj kancelariji, u velikim kesama koje su predavane njegovoj ženi, pa čak i na zdravstvenoj klinici na kojoj se lečio.

1/7 Vidi galeriju Andrij Jermak i Volodimir Zelenski Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL/KEYSTONE POOL, ZOLTAN MATHE/MTI

Ko je "Če Gevara"?

Černišova su zvali "Če Gevara".

Imao je revolucionarni moto: "Vredi boriti se samo za one stvari bez kojih nema smisla živeti".

Mislio je na Ukrajinu?

Ne, nego na ugovore.