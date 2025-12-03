Slušaj vest

Vaspitač u obdaništu u Londonu priznao je danas da je seksualno zlostavljao malu decu o kojoj je brinuo u severnom delu prestonice Velike Britanije.

Vinsent Čen (45) pojavio se pred Kraljevskim sudom u Vud Grinu, gde se izjasnio krivim po 26 tačaka optužnice, uključujući seksualni napad penetracijom, seksualni napad dodirivanjem i pravljenje nedoličnih slika koje prikazuju najtežu kategoriju zlostavljanja dece.

Istraga o Čenu pokrenuta je nakon dojave uzbunjivača i, prema navodima policije, postala je jedan od "najpotresnijih i najkompleksnijih“ slučajeva koje je Metropoliten policija vodila ikada.

Čen, koji živi u Stanhope Aveniji u Finčliju, biće osuđen 23. januara.

Detektiv-nadinspektor Luis Basford, koji je predvodio istragu Met policije, rekao je da su ova krivična dela izazvala "dubok šok i uznemirenost".

Čen je počeo da radi u obdaništu 2017. godine i obavljao je više uloga, uključujući stručnjaka za umetnost, vođu grupe i negovatelja.