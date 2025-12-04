Slušaj vest

Evropske zemlje trenutno rade na očuvanju nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, izjavio je danas predsednik Finske Aleksander Stub u intervjuu za finski televizijski kanal MTV3 i dodao da bilo koji sporazum usmeren na okončanje borbi u Ukrajini verovatno neće ispuniti uslove neophodne za pravedan mir.

"Međutim u stvarnosti, mir može biti dobar, loš ili oblik kompromisa", rekao je Stub.

Finski predsednik, koji održava bliske veze sa američkim i ukrajinskim predsednikom Donaldom Trampom i Volodimirom Zelenskim, rekao je da će naredne nedelje biti presudne u određivanju da li će diplomatski napori za okončanje rata uroditi plodom.

Prema njegovim rečima, Vašington nastoji da ostvari ekonomsku prednost od mira u Ukrajini.

"Nalazimo se u situaciji u kojoj SAD ulažu u razne sporazume kao deo svojih posredničkih napora, kao što su rezerve minerala u Ukrajini. I moguće je da je deo koji se tiče regiona takođe na neki način povezan sa trgovinom", rekao je Stub.

Predsednik Finske je izrazio skepticizam da će Kremlj odobriti najnoviju verziju plana za rešavanje sukoba u Ukrajini, ali je izrazio uverenje da se "sve kreće ka nekom obliku prekida vatre i mira".