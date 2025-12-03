Slušaj vest

Predlog zakona koji je predložio republikanski senator Berni Moreno iz Ohaja zabranio bi Amerikancima dvojno državljanstvo, što bi, prema postojećim javnim evidencijama i biografskim izveštajima, moglo da utiče na prvu damu Melaniju Tramp i njenog sina Barona.

Predlog senatora Bernija Morena za ukidanje dvojnog državljanstva nosi implikacije daleko izvan zakonodavne rasprave: mogao bi direktno uticati na prvu damu Melaniju Tramp i njenog sina Barona, koji oboje imaju američko-slovenačko državljanstvo, prenosi Newsweek.

Iako je cilj zakona da se od svih osoba sa dvojnim državljanstvom zahteva da se odreknu stranog državljanstva ili rizikuju da izgube američki status, on takođe pokreće ustavna pitanja, potencijalne političke tenzije za Trampovu administraciju i praktične izazove za milione Amerikanaca koji održavaju veze sa drugim zemljama.

Ova mera predstavlja jedan od najsveobuhvatnijih pokušaja u poslednjih nekoliko decenija da se redefiniše pravno značenje američkog državljanstva i nacionalne odanosti.

Foto: X/Printscreen/@nexta_tv

Zakon, nazvan Zakon o ekskluzivnom državljanstvu iz 2025. godine, navodi da "građani Sjedinjenih Država duguju isključivu odanost Sjedinjenim Državama".

U tekstu zakona se navodi da "pojedinac ne može biti državljanin Sjedinjenih Država, a istovremeno posedovati bilo koje strano državljanstvo".

Prema predlogu, državljani SAD koji takođe imaju strano državljanstvo morali bi da se odreknu svog neameričkog državljanstva u roku od godinu dana od donošenja zakona ili alternativno da se odreknu svog američkog državljanstva.

Oni koji se ne pridržavaju toga "smatraće se da su se dobrovoljno odrekli državljanstva Sjedinjenih Država".

Moreno, koji je imigrirao iz Kolumbije i postao američki državljanin sa 18 godina, rekao je u saopštenju da je biti "američki državljanin čast i privilegija - i ako želiš da budeš Amerikanac, onda je to sve ili ništa".

"Bila mi je čast da položim zakletvu vernosti Sjedinjenim Američkim Državama i SAMO Sjedinjenim Američkim Državama. Vreme je da se zauvek okonča dvojno državljanstvo", poručio je on.

Ako bude usvojen, zakon bi predstavljao značajnu promenu u trenutnoj politici SAD. Dvojno državljanstvo je dozvoljeno prema važećem zakonu, a savezna vlada ne vodi registar osoba sa dvojnim državljanstvom.

Procene o tome koliko bi Amerikanaca moglo biti pogođeno znatno variraju, a stručne procene se kreću od nekoliko stotina hiljada do nekoliko miliona dvojnih državljana.

Uticaj na predsedničku porodicu

Zakon, ako bude usvojen, mogao bi da pogodi i porodicu predsednika Donalda Trampa.

Melanija Tramp, koja je postala naturalizovana državljanka SAD 2006. godine, "ostaje dvojna državljanka SAD i Slovenije, kao i njen sin Baron", prema biografiji Meri Džordan iz 2020. godine "The Art of Her Deal".

Džordan je ovo ponovila u intervjuu iz 2024. godine, napominjući da i Melanija i Baron "i dalje imaju dvojno državljanstvo".

U intervjuu, Džordan je rekla da zadržavanje slovenačkog državljanstva nudi praktične koristi za Barona, uključujući mogućnost "da mnogo lakše slobodno radi u celoj Evropi".